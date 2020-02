'Crimen a contrarreloj': Un 'thriller' fantàstic on un plec en el temps pot resoldre un crim

Direcció: Jacob Aaron Estes Guió: Jacob Aaron Estes. 103 min. Estats Units (2019). Amb David Oyelowo, Storm Reid, Mykelti Williamson i Alfred Molina.

A l’inici de Crimen a contrarreloj veiem com en Jack juga amb la seva neboda Ashley a completar un dibuix per torns, un senzill ritual lúdic que posa de manifest la complicitat entre els personatges. Poc després, la noia i els seus pares apareixen morts en estranyes circumstàncies, devastant el món d’en Jack. Tot i això l'afinitat anímica que mantenia amb l’Ashley no ha desaparegut, i es manifesta en les trucades de mòbil que la jove segueix fent des d'un moment en el temps anterior al seu assassinat. Aquest plec còsmic permet als protagonistes col·laborar en la investigació del cas des de dues línies temporals diferents, amb l'esperança de resoldre'l i canviar el passat.

El dispositiu és enginyós i David Oyelowo i Storm Reid s'entreguen a la proposta amb la mateixa integritat que els personatges, però quan l'Ashley deixa de ser una veu situada en un espai inassolible i la càmera comença a seguir-la també a ella, el film perd tot el seu focus, i es descobreix que no hi ha cap solidesa dramàtica que empari un high concept que el director Jacob Aaron Estes no té clar com sostenir. Ni tan sols el remuntatge que la pel·lícula va experimentar després de la seva estrena a Sundance n’evita el destensament. Potser perquè, tal com aprenen els protagonistes d'aquesta història, poc importen els intents que fem per canviar el destí: hi ha fatalitats que són inevitables.