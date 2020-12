‘Els Croods: Una nova era’: 'ecohippies' contra trumpistes en la prehistòria

‘Els Croods: Una nova era’:

(3 estrelles)

Direcció: Joel Crawford. Guió: Kevin Hageman, Dan Hageman, Paul Fisher i Bob Logan. 95 min. Estats Units (2020). Animació. Estrena als cinemes el 23 de desembre

Set anys després de la seva presentació cinematogràfica, la família cavernícola dels Crood torna amb una barreja de comèdia caricaturesca, amors adolescents, paternitats simpsonianes i trepidants lluites per la supervivència (i per l’esmorzar) a la prehistòria. En bona mesura, la seqüela és una rèplica expandida del film anterior. La primera entrega relatava el contacte del clan amb un pretendent de la filla, la intel·ligència del qual els desconcerta. Ara, un cop assumida la relació entre els Crood i el Guy, s’aborden les friccions entre els caçadors-recolectors protagonistes i uns agricultors.

L’èmfasi en aquest xoc cultural apunt a la tensió entre trumpistes i antitrumpistes als Estats Units. Els autors semblen donar per bo el relat promogut pel magnat sobre una elit d’ecohippies benestants que miren amb desdeny l’home de carrer. La resposta, però, és molt diferent: s’apel·la a l’empatia (“les paraules poden ser armes”, descobreix un personatge) i a la comprensió mútua per formar una gran família unida i diversa alhora. Com en el cas de Frozen II, també s’adverteix sobre l’explotació dels recursos naturals. Tot plegat arriba curullat per escenes d’acció passades de voltes que injecten esteroides narratius a la història i que remeten a superproduccions que piquen l’ullet al feminisme com Mad Max: Fúria a la carretera. Tot i la pèrdua de capacitat de sorpresa, el resultat pot satisfer.