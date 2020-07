Cultura destina gairebé 4 milions d'euros a impulsar les arts visuals

El departament de Cultura destinarà gairebé 4 milions d'euros a impulsar les arts visuals a Catalunya aquest 2020. Segons un comunicat difós aquest dissabte, s'han posat en marxa diversos programes "adreçats a creadors, associacions i ens municipals amb la voluntat de posar en valor aquest àmbit dins del sector cultural" per tal "d'acostar les pràctiques artístiques contemporànies a la ciutadania arreu del territori".

En total, es posen en marxa set línies d'ajuts de promoció de l'àmbit de les arts visuals que donaran suport als vuit Centres Territorials del Sistema Públic d'Equipaments d'Arts Visuals de Catalunya, el programa d'exposicions itinerants i les adquisicions d'obres d'art per a la Col·lecció Nacional d'Art Contemporani. Concretament, s'han creat subvencions per a projectes en l'àmbit de les arts visuals i ajudes per a programacions estables d'activitats culturals en l'àmbit de les arts visuals.

En l'apartat de beques, se'n donaran per a la recerca i la innovació, així com per a la formació i el perfeccionament, subvencions per a projectes artístics que articulin els sectors professionals en els àmbits de les arts escèniques, la música i les arts visuals. També s'han posat en marxa subvencions per a les activitats dels centres de creació i producció d'arts visuals de caràcter professional en equipaments de titularitat pública i subvencions a l'organització d'activitats de difusió de les arts visuals i arts escèniques a través de festivals, cicles i esdeveniments.

La direcció general de Creació, Acció Territorial i Biblioteques dona suport, a més, als vuit Centres Territorials (AV3) del nou Sistema Públic d'Equipaments d'Arts Visuals de Catalunya, aprovat per decret recentment, que anirà encapçalat pel Macba. El Decret del Sistema Públic d'Equipaments d'Arts Visuals de Catalunya vol vertebrar i institucionalitzar les arts visuals al país donant a aquest àmbit una dimensió més àmplia i consolidar les col·laboracions entre els diferents espais, centres i museus. El propòsit del decret "és garantir l'equilibri territorial, especialment de les pràctiques artístiques contemporànies i la màxima qualitat artística, tècnica i professional".