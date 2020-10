Cultura presencial tant sí o sí a la Fira Mediterrània de Manresa

En la primavera de totes les incerteses pandèmiques, diferents veus de l'ecosistema musical i escènic demanaven que les administracions no els abandonessin. Era una crida a mantenir programacions i a trobar alternatives imaginatives. L'Ajuntament de Manresa, per exemple, va ser un dels que van saber reinventar la festa major, i també va acollir un festival musical i de seguida va activar espais com el Kursaal i el Teatre Conservatori. Amb l'experiència acumulada aquests mesos, la ciutat s'ha vist amb cor de tirar endavant una Fira Mediterrània presencial del 13 al 19 d'octubre, en què hi haurà actuacions de Za!, Rodrigo Cuevas & Refree, Kukai Dantza, Maria del Mar Bonet, Joana Gomila, Los Hermanos Cubero, Niño de Elche, Joan Garriga i el Mariatxi Galàctic i el Quartet Brossa, entre d'altres

Tot plegat seran 46 propostes artístiques, la majoria estrenes i projectes de nova creació escampades per catorze espais cultura d'arrel amb mirada contemporània i públic presencial, sempre a la distància adequada, en aforaments reduïts i amb entrades a 5 euros. Tanmateix, i atesa l'excepcionalitat del 2020, la part professional serà en una llotja virtual, similar al model del Mercat de Música Viva de Vic, i alguns concerts també es podran seguir en línia. "Hi ha una paraula clau: flexibilitat. Hem guanyat temps i espai per dotar-nos de les eines necessàries per combinar presencialitat i digital", explica el director artístic de la fira, Jordi Fosas, que articula aquesta edició a partir de tres "vectors": la sostenibilitat, en el sentit "mediambiental, social i econòmic"; la joventut, referida a projectes nous que "agafen l'arrel com a material de creació sense complexos", i "la mirada" d'artistes com Za!, Refree i Marco Mezquida, que no treballen habitualment amb l'arrel però que s'hi endinsen.

5 produccions especials

'Brots transhumants'

El músic Arnau Obiols, el ballarí Magí Serra i el creador audiovisual Pepe Camps protagonitzen el projecte més peculiar de la Fira Mediterrània: una experiència artística de 130 hores, una transhumància de sis dies recorrent el GR-179, des del santuari de Queralt fins a Manresa, per descobrir el territori i reflexionar sobre el desenvolupament sostenible. La culminació, el diumenge 18 d'octubre a l'Espai Plana de l'Om.

Za!, la Transmegacobla i Tarta Relena

Coproduït per la Fira de Manresa i La Marfà de Girona, l'aventura dels Za! amb quatre músics de cobla i les Tarta Relena es va preestrenar al BAM, però la posada de llarg serà el 15 d'octubre al Kursaal. "Del folk al free explorant sonoritats mediterrànies, i amb les Tarta Relena cantant en fenici", descriu Fosas. Alegria i aventura.

Coloma Bertran

La violinista Coloma Bertran estrena disc en solitari, Nocturns i diamants, molt ben acompanyada per Carles Belda i Sanjosex (amb els quals va col·laborar al projecte Càntut), Ju, Guillem Soler, Dia Sañé, Arnau Tordera i Gemma Humet. El 17 d'octubre al Teatre Conservatori.

'Acte de fe'

Fruit de la col·laboració amb FiraTàrrega, l'Eufònic, el Konvent i el Convent d'Alcover neix Acte de fe, un espectacle de Carlos Martorell, Marc Vilajuana i Adrià Grandia amb la participació activa de la intel·ligència artificial. L'estrena serà el 16 octubre a l'IES Lluís de Peguera.

Maria del Mar Bonet

Encara ben fresc l'impacte del seu concert al Teatre Grec dins la Mercè, Maria del Mar Bonet estrenarà a Manresa un homenatge al Pare Ginard (1899-1976), l'autor del Cançoner Popular de Mallorca, integrat per més de quinze mil cançons. El 18 d'octubre al Kursaal.