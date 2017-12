Méndez de Vigo ordena que es retiri el recurs contra el retorn de les obres de Sixena al monestir

El portaveu del govern espanyol, Íñigo Méndez de Vigo, explica aquest divendres els acords del consell de ministres, que ha presidit la vicepresidenta espanyola, Soraya Sáenz de Santamaría, que, com sempre des de l'aplicació del 155, ha fet també de reunió del consell executiu de la Generalitat.

El cas de les obres de Sixena ha ocupat bona part de la roda de premsa de Méndez de Vigo, que ha anunciat que ha ordenat a la Generalitat que retiri el recurs contra el retorn de les obres a Saragoosa, i ha explicat que ni tan sols sabia que els serveis jurídics de l'executiu català el volien presentar. El portaveu de l'executiu ha dit que la seva postura continua sent que els quadres s'han de traslladar, tal com va demanar el jutge, tot i el recurs per demanar el retorn de les obres al Museu de Lleida, que s'ha fet, segons el ministre, sense el seu coneixement i consentiment, fet pel qual en demanarà la retirada. El quadre de Sixena que ha aparegut a Lleida es traslladarà amb la resta cap al monestir.

El ministre ha explicat que el nou recurs de la Generalitat protesta per com es va fer el trasllat, que es denuncia que es va fer amb violència, i ha dit que no va donar permís per presentar-lo, a diferència de l'anterior recurs, contra l'execució cautelar de la sentència, que no va aturar: "No podíem generar indefensió a la conselleria de Cultura; per això vaig autoritzar la interposició d'un recurs contra l'execució cautelar de la sentència, però ho vaig fent sabent que el recurs no aturava el retorn", ha aclarit el també ministre de Cultura. Fonts de Moncloa, a més, han donat per fet que el Museu de Lleida presentarà recurs de cassació davant del Tribunal Suprem, i han donat a entendre que en aquest cas no el frenaran.

Indults

El portaveu ha evitat valorar si caldria indultar els polítics independentistes en cas que fossin condemnats per la seva participació en el Procés, però també ha evitat descartar-ho de pla. "És prematur parlar d'aquestes coses", ha dit després que el candidat del PSC, Miquel Iceta, es mostrés favorable a l'indult i després matisés que encara era una idea a les beceroles.

Méndez de Vigo ha anunciat també que el consell de ministres ha acordat la liquidació del Patronat Catalunya Món, entitat que té com a objectiu potenciar la projecció i la presència de la societat catalana i les seves institucions en l’àmbit internacional. També s'han anul·lat els acords que permetien a l'Agència Tributària catalana canalitzar els tributs i les cotitzacions socials de les empreses i treballadors públics, que era el programa clau de la Hisenda catalana.

Amb aquestes dues supressions, Rajoy ja ha desmantellat, entre d'altres, aspectes claus de la política de la Generalitat, com la projecció exterior, amb l'eliminació de les oficines de la Generalitat a l'estranger, i també de la Hisenda pròpia. També hi ha hagut actuacions a Cultura, com en el cas de les obres de Sixena, a més dels Mossos d'Esquadra, que van patir un canvi de cap a l'empara de l'article 155.