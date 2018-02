El Daydream Festival trasllada la seva seu al Circuit de Montmeló

Els organitzadors del Daydream Festival, l'esdeveniment de música electrònica que aterra per primera vegada a Catalunya en la seva IX edició els dies 30 i 31 de març, han anunciat el trasllat de la seva seu al Circuit de Barcelona-Catalunya de Montmeló, en lloc de la Roca del Vallès (Vallès Oriental).

Segons un comunicat fet públic aquest dimecres, el motiu per a aquest canvi de localització és que no s'ha trobat "l'ambient de consens buscat" en la primera ubicació pensada per a l'esdeveniment.

Segons els directors del festival, Joan Badía i Alfred Bonet, "l'oposició d'un petit grup de veïns" ha fet impossible l'acord, malgrat que "el projecte va presentar tots els requisits legals i va tenir l'actitud positiva de l'alcalde i dels membres del seu govern de la Roca", als quals agraeixen el seu suport en tot moment.

Segons els organitzadors, la nova localització serà "una seu més pròxima a Barcelona, millor connectada, i brindarà unes instal·lacions que ja saben el que és acollir milers de persones". Per aquesta raó, els directors consideren aquest canvi una "oportunitat de millorar l'entorn de Daydream Festival" en aspectes de logística i seguretat.

En la nova edició d'una de les grans cites internacionals per als seguidors de la música electrònica, el programa compta amb una cinquantena d'artistes com Dimitri Vegas & Mike Like, Martin Solveig, W&W i Nicky Romero, que actuaran sobre els cinc escenaris de l'esdeveniment i davant dels més de 60.000 assistents que s'esperen, segons un comunicat dels organitzadors.

Daydream Festival, que va néixer el 2010 a Bèlgica i acumula ja vuit edicions amb entrades exhaurides, comptarà amb més de 300 tones d'equip tècnic. La programació del festival també inclou diverses atraccions i activitats, com màgia, art urbà en directe, 'scalextric', realitat virtual, una llançadora humana, pintura corporal, un túnel del vent, així com menjar del carrer i àrees d'oci i compres.