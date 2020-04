El departament de Cultura reestructurarà el pressupost del 2020 per adaptar-lo a la nova realitat. Així ho ha dit la consellera de Cultura, Mariàngela Vilallonga, en una videoreunió amb responsables del patrimoni, tal com informa ACN. La consellera ha explicat que s'està impulsant la posada en pràctica de les mesures recollides als diferents decrets per apaivagar els efectes de la crisi provocada pel coronavirus, però que també es treballa en una segona fase de recollida de necessitats pensant en la reestructuració del pressupost. Un dels propòsits és "trobar més diners a través de l'administració de l'Estat i també d'Europa amb l’objectiu d’injectar liquiditat al sector".

Vilallonga ha recordat que el Govern ja ha pres una sèrie de mesures que han quedat recollides als decrets llei del 17, 24 i 27 de març, més una instrucció del 30 de març. Hi ha, a més, els reials decrets del 14 i 17 de març i de l’1 d’abril del govern espanyol que també afecten el sector cultural català.



Una de les mesures pràctiques que estarà ben aviat disponible, segons ha explicat el departament en un comunicat, és un portal web que reunirà informació sobre totes les mesures i normatives que durant aquests dies són d’interès per al món cultural, i que integrarà les aportacions dels ajuntaments i les diputacions, a més de les del departament de Cultura. Altres iniciatives anunciades per la consellera són un calendari d’activitats, una enquesta sobre les necessitats del sector o la celebració virtual del Dia dels Museus (18 de maig) i del Dia dels Arxius (9 de juny).



El secretari general de Cultura, Francesc Vilaró, ha anunciat que es treballa en un pla de rescat i que el consell executiu aborda, cada dimarts, les peticions de canvis de normativa i de noves inversions que proposa el departament de Cultura.

Preocupació a Patrimoni

Els diferents responsables del patrimoni cultural català han expressat les seves necessitats en la reunió amb la consellera. Hi ha preocupació per la gestió d’aquests dies de tancament de museus i monuments, i per l'aturada d’activitat en el món de l’arqueologia, de la restauració i dels arxius, sense excloure l’aturada de tot el teixit de petites empreses que treballen per a l’administració. També han demanat la creació d’oferta per satisfer la demanda que previsiblement hi haurà a la fi del confinament, i activar ja des d’ara les obres pendents perquè es puguin posar en marxa el primer dia després de l'aixecament del confinament.



A la reunió, coordinada per la cap de gabinet de la consellera, Maria Rosa Pons, també hi han participat Antoni Vilanova, de la secció de patrimoni del COAC; Joan Vicens, de l'Associació de Museòlegs de Catalunya; Josep Giralt, de la Xarxa de Museus de Lleida; Ramon Buxó, de la Xarxa de Museus de Girona; Mònica Borrell, de la Xarxa de Museus de Tarragona; Aurèlia Cabot, de la Xarxa de Museus de la DIBA; Josep Maria Riba, de la Comissió Església-Generalitat; Joan Soler, de l'Associació d'Arxivers de Catalunya; Joan Boadas, representant dels Arxivers Municipals; Isidre Pastor, de l'Associació d’Arqueòlegs de Catalunya; Francesc Busquets, de l'empresa ÀTICS; Assumpció Puig, degana del COAC; Josep Maria Sala, de l'empresa URCOTEX; Marta Gabernet, de Conservadors-Restauradors Associats de Catalunya, i Quim Nadal, de l'Institut Català de Recerca en Patrimoni Cultural, a més del secretari general del departament, Francesc Vilaró, i els responsables de Patrimoni Cultural Elsa Ibar, directora general de Patrimoni Cultural, i Josep Manuel Rueda, director de l’Agència Catalana del Patrimoni Cultural.