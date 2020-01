Desmantellen la intervenció de Josep Maria Subirachs a l'edifici Mercurio

La col·laboració dels arquitectes amb artistes és un dels trets característics de l'arquitectura catalana de postguerra, i Josep Maria Subirachs va ser un dels creadors més actius en aquest camp. Aquest patrimoni, consistent en murals ubicats en innombrables porteries de la ciutat de Barcelona, és fràgil: l'Espai Subirachs va denunciar dissabte a Twitter que s'han desmuntat les rajoles fetes a mida que l'artista va crear per a l'edifici Mercurio (Via Augusta, 59), obra de Jordi Mir i Valls; durant la reforma de l'edifici. Tot i així també expliquen que fan gestions per salvar-les. En paral·lel, també lamenten que hagin tret el caduceu de Mercuri que hi havia al cim de l'edifici, dissenyat pel mateix artista.

L'obra no està catalogada, però sí que forma part de l'inventari col·lectiu dels mosaics que impulsa l'Ajuntament de Barcelonan i apareix al llibre del periodista Òscar Dalmau Barcelona retro (editorial Gustavo Gili).

Estem desolats per la desaparició d'aquesta obra de Josep M. Subirachs que, des de feia més de 50 anys, decorava el vestíbul i la caixa de l'escala de l'Edifici Mercuri (Barcelona) L'obra apareix al llibre 'Barcelona retro' d'Òscar Dalmau @philmusical publicat per @editorialgg 👇🏻 https://t.co/r7E9KI2L4z — Espai Subirachs (@EspaiSubirachs) January 18, 2020

Estamos intentando salvar las piezas cerámicas, pero lamentamos que se haya retirado toda la decoración del sitio para el que se creó la obra a medida. Gracias por tu interés, Juan! — Espai Subirachs (@EspaiSubirachs) January 18, 2020

El mural de Subirachs per l'edifici Mercuri està realitzat amb rajoles quadrades de ceràmica esmaltada i la decoració representa una successió de cercles i formes geomètriques queforma la paraula "Mercurio" combinant onze models diferents de rajoles.

L'edifici Mercurio va ser adquirit el 2017 pel fons Eurostone per fer-hi habitatges de luxe i l'any passat el va vendre a la gestora inmobiliària alemanya AEW. La construcció es remunta a l'any 1968 i va ser rehabilitat el 2009. Després de la reforma està previst que aculli 91 habitatges en 9 plantes, tres locals comercuals i aparcaments.