La Diputació garanteix la inversió al castell de Talamanca per convertir-lo en reclam turístic

La Diputació de Barcelona, que va adquirir a finals del 2018 el castell de Talamanca (Bages) per 1.315.000 euros, ha garantit aquest dimarts que el dotarà de fons necessaris per convertir-lo en un reclam turístic. El president de la Diputació, Marc Castells, ha explicat que el primer pas serà elaborar un pla per estudiar-ne els possibles usos turístics. L'objectiu, ha insistit, és que la ciutadania conegui "la importància que va tenir en la història del país".

Tot i que encara no hi ha una partida prevista per al 2019, Castells afirma que el pressupost de l'ens "és dinàmic" i que quan la Diputació fa una adquisició com aquesta sempre hi inverteix "fins que s'ha acabat". La fortificació, situada al Parc Natural de Sant Llorenç del Munt i l'Obac, està declarada bé cultural d'interès nacional.

La compra del castell s'emmarca en un nou programa per preservar i potenciar el patrimoni arquitectònic local, que disposa de 23,5 milions d'euros. Es va aprovar al novembre, coincidint amb l'Any Europeu del Patrimoni Cultural. Castells assegura que aquest pla d'usos "farà valer la gran riquesa del conjunt arquitectònic" i afavorirà el desenvolupament econòmic i turístic de la zona.

Símbol històric

El castell de Talamanca, que data de l'any 976, va ser l'escenari de l'última victòria de l'exèrcit català contra les tropes borbòniques el 1714, abans de la caiguda de Barcelona. A partir del segle XVII va deixar de tenir funcions defensives per convertir-se en masoveria. Després de passar per nombroses reformes, manté una torre i part de la muralla primitiva, i està dividit en quatre plantes de 1.620 metres quadrats en total. El castell té sis dormitoris, dos banys, sala d'armes, cuina, cinc xemeneies, celler i diverses terrasses.