Dos anys de presó per al causant de l'escàndol de l'Acadèmia Sueca

Un tribunal d'Estocolm ha condemnat aquest dilluns a dos anys de presó per violació a l'artista francès Jean-Claude Arnault, protagonista d'un escàndol sexual i de filtracions que va ser detonant de la crisi que travessa l'Acadèmia Sueca, la institució que atorga el Nobel de literatura.

La sentència considera culpable Arnault del primer dels dos casos de violació de què estava acusat, tots dos comesos el 2011 i contra la mateixa dona, però l'absol de l'altre. Tot i que no hi ha proves físiques de la violació, el Tribunal sosté que les evidències presentades (declaracions de la denunciant i set testimonis als quals els va relatar en el seu dia l'episodi, incloent-hi un psiquiatre) són suficients perquè hi hagi una sentència condemnatòria en un els dos casos.

La sentència estableix la pena mínima a la qual podia ser condemnat Arnault, davant dels tres anys que demanava la fiscal i els sis fixats com a màxim per a aquest tipus de delictes. La decisió era esperada, ja que el tribunal va acceptar la setmana passada la petició de la fiscal de decretar presó preventiva per Arnault, que seguirà a la presó fins que la sentència sigui definitiva.

Denúncia col·lectiva

La denunciant va assegurar al judici que Arnault, de 72 anys i marit de l'acadèmica i poetessa Katarina Frostenson, la va obligar a practicar sexe oral i a tenir sexe contra la seva voluntat en dues ocasions, una de les quals mentre dormia. La fiscalia havia tancat al març la investigació preliminar iniciada a partir de les querelles de diverses dones. El novembre de l'any passat 18 dones van denunciar, gairebé totes de manera anònima, en un diari suec, una "personalitat cultural" molt pròxima a l'Acadèmia, després identificada com Jean-Claude Arnault. El reportatge periodístic apuntava que Arnault havia comès abusos en el seu club literari i en propietats de l'Acadèmia.

Quan va esclatar l'escàndol, la institució va tallar la relació amb l'artista i va encarregar una auditoria, que va concloure que Arnault no havia influït en decisions sobre premis i ajuts, tot i que el suport econòmic rebut de l'acadèmia pel seu club literari incompleix les regles d'imparcialitat ja que la seva dona n'és copropietària.

Arran del cas, l'Acadèmia Sueca ha impulsat diverses reformes i ha ajornat el Nobel de literatura d'aquest any, per primera vegada en set dècades. El 2019 s'atorgaran dos premis.