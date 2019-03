Dos nous sacerdots entren al Museu Egipci per celebrar els seus 25 anys

Al Museu Egipci de Barcelona celebren el 25è aniversari sense estar-se de res: ahir a la nit van presentar durant la festa amb els membres del seu cercle d’amics les 18 peces que van adquirir en una subhasta a la casa de Pierre Bergè, conegut perquè va ser la parella del dissenyador Yves Saint Laurent. Es tracta de la segona adquisició més important de la institució, impulsada per l’empresari Jordi Clos, després d’una altra que es va fer el 1992 en un museu nord-americà. “Cada vegada l’accés a peces com aquestes serà més restringit”, afirma la directora del museu, Maixaixa Taulé. Entre les obres més destacades hi ha dues escultures de dos sacerdots, un anomenat Gemefsetkap, de la dinastia XXV (715-664 aC) -a la imatge-; i un altre del déu Montu, del començament del període ptolemaic (ca. 300 aC). La particularitat de la de Gemefsetkap és que es va realitzar durant una època de declivi, però l’estil evoca l’esplendor de segles passats. També criden l’atenció un vas de fundació de la faraó Hatxepsut, un tub de kohol, un maquillatge per als ulls que també era protector realitzat durant el regnat d’Amenofis III, i un parell de sandàlies fetes amb fulles de palmera.

Algunes altres peces ben particulars són una placa que contenia els instruments que es feien servir durant el ritual previ a col·locar la mòmia a l’interior de la tomba, consistent en activar simbòlicament els òrgans del mort amb olis sagrats, i un petit taüt rectangular amb mòmies de musaranyes. També hi ha la base d’un recolzacaps amb incrustacions d’os i un possible motlle per fabricar amulets amb forma d’ocell. El conjunt inclou cinc arracades de botó que van pertànyer al numismàtic alemany Leo Mildenberg. Estan realitzades en pedra calcària i eben, i les feien servir tant dones com homes.