Dr. Calypso s'acomiadaran dels escenaris el 2018

El grup barceloní de ska Dr. Calypso ha anunciat que l'any que ve s'acomiadarà dels escenaris. El 2018 compliran tres dècades d'activitat musical, i faran una gira de comiat per diferents localitats de Catalunya. "Ha arribat el moment de donar un aturada indefinida a Dr. Calypso", ha comunicat la banda al seu Facebook. "30 anys de carrera musical ininterrompuda són molts anys i creiem que el grup es mereix un descans".

Dr. Calypso és un dels grans referents dels ritmes caribenys, el soul, l'ska i el rocksteady de l'escena musical catalana. "Quan ara fa just 30 anys començàvem a reunir-nos al local del carrer Perill de Gràcia uns quants amants de l'ska i el 'reggae' per recrear la música que ens agradava, mai hauríem somiat que acabaríem fent centenars de concerts, set discos, gires per Europa i que acabaríem compartint escenari amb alguns dels nostres herois musicals", ha recordat el grup. L'últim àlbum de Dr. Calypso, publicat el 2013, és 'Sempre endavant'.