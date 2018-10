Eduardo Bautista: "És incompatible dirigir la SGAE i estar condemnat"

Eduardo Bautista, candidat a presidir la SGAE i investigat en el cas de malversació de l'entitat, ha dit aquest dimecres que "és incompatible dirigir la SGAE i estar condemnat". El cantant canari, conegut com a Teddy Bautista, ha ofert una roda de premsa a la seu madrilenya de l'entitat, que està en plena campanya electoral per escollir la junta directiva després de l'última polèmica sobre la falta de democràcia i transparència.

Bautista ja l'havia presidit del 1981 i al 2011, quan va ser detingut per la Guàrdia Civil acusat d'apropiació indeguda de diners de la SGAE, delicte pel qual el jutge demana una condemna de set anys. La vista del judici encara no s'ha celebrat. En cas que el sistema judicial n'avanci la data, ha afirmat que abandonarà les seves responsabilitats.

"Soc un candidat que desperta cert interès", ha manifestat Bautista, que afirma que no s'ha presentat per voluntat pròpia a les eleccions sinó per petició de "més d'un centenar d'autors" que li demanaven ajuda per "treure l'entitat del moment dur que està vivint". A més, ha manifestat que, en cas de sortir escollit, pretén fer-ho en un any: "No cal tornar a fundar una organització quan té més de 100 anys, el que fa falta és analitzar quins aspectes són més dèbils i actuar-hi".

Entre les propostes del seu programa electoral hi ha "crear un equip professional i independent" i "tornar a repensar que la SGAE és una empresa". Bautista ha reconegut que no té cap "vareta màgica" per canviar les coses, però ha dit que cal "tornar a posar en valor uns actius i unes capacitats que, si no totes, un 95% es troben en l'organització". També ha lamentat la retirada de 15 candidatures d'autors que consideren il·legals aquestes eleccions perquè no s'ha permès el vot electrònic.