'Entre la razón y la locura': Mel Gibson i Sean Penn cerquen la redempció en una aventura lingüística

Direcció: Farhad Safinia. Guió: John Boorman, Todd Komarnicki, Farhad Safinia i Simon Winchester. 124 min. Irlanda, Regne Unit, França, Islàndia, Hong Kong i Bèlgica (2019). Amb Mel Gibson, Sean Penn i Eddie Marsan. Disponible a Filmin a partir del 22 de maig

Construïda per al feliç lluïment de dues estrelles en decadència, Entre la razón y la locura descriu l’improbable, però verídic, vincle intel·lectual i personal que van forjar el reputat filòleg escocès James Murray –a qui Mel Gibson injecta una aura de rebel il·luminat– i el malaurat cirurgià castrense William Chester Minor, una víctima del síndrome d’estrès posttraumàtic que Sean Penn incorpora a la seva galeria de furibundes ànimes en pena. Dues figures que, emparentades per la passió per la llengua (Murray es vanaglòria al film de dominar el català), van col·laborar, des de la Universitat d’Oxford i el sanatori de Broadmoor, en la confecció, al segle XIX, del cèlebre diccionari Oxford de la llengua anglesa.

Dirigida per P.B. Shemran –pseudònim de l’iranià Farhad Safinia, soci de Gibson en l’escriptura d’ Apocalypto–, Entre la razón y la locura perd força quan sermoneja l’espectador sobre la força redemptora de la fe i l’amor. Tanmateix, el gruix del film s’entrega amb convicció al retrat de l’impuls utòpic que guia als protagonistes en la seva titànica empresa filològica. Una aventura del saber que deixa moments gloriosos, com una ferotge discussió sobre l’etimologia del verb aprovar o la reivindicació del valor lingüístic del Paradís perdut de Milton. Escenes que evoquen cims recents del cinema neoclàssic, de Master and commander de Peter Weir a La ciudad perdida de Z de James Gray.