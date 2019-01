Espaterrant joguina còmica amb l’alè de Shakespeare

‘La tendresa’

TEATRE POLIORAMA 29 DE GENER

Quina espaterrant joguina còmica que s’ha inventat Alfredo Sanzol a costa de l’obra i les maneres de Shakespeare. No em malentengueu, perquè Sanzol ha deixat molt clares les seves intencions, i per rubricar-ho comença l’obra al segle XVI i amb una tempesta que destruirà l’Armada Invencible de Felip II, inclou en els diàlegs al llarg de la funció el títol de les quinze comèdies de Shakespeare i la clou tot mirant el Somni d’una nit d’estiu.

Sanzol ha fet una lectura exhaustiva, introspectiva, perforadora de totes les comèdies del gran bard i deixant-se impregnar tant per la tipologia dels personatges, les estructures i revolts argumentals com també per la lletra i les metàfores tan gustoses d’escoltar.

L’autor demostra una capacitat d’anàlisi prodigiosa i una sensacional habilitat d’escriptura en aquesta comèdia que respira l’alè shakespearià pels quatre costats i que el també director ha condimentat amb una simfonia de gags de pallasso de rotunda eficàcia.

La platea és una festa

Amb La tendresa, la platea del Teatre Poliorama és una festa des del monòleg inicial, en què la reina Marta Pérez explica el seu odi pels homes amb un reguitzell de tòpics i la seva decisió de exiliar-se a una illa perduda amb les seves dues filles verges. El que ella no sap és que a l’illa hi viu amb els seus dos fills una mena de Pròsper que detesta les dones en la mateixa mesura que la reina els homes. El conflicte està servit. Elles es disfressaran de soldats supervivents del gran naufragi, però, ves per on, els afanys podran més que les reserves i les imposicions.

Equívocs, canvis d’identitat i màgia brollen en una comèdia molt ben dirigida per l’autor i en la qual brillen l’esmentada Marta Pérez, el genial Jordi Rico, els recursos còmics de Laura Aubert i una Elisabet Casanovas que ja atreia les mirades a La senyora Florentina i el seu amor Homer del TNC fa un parell anys. Magnífic també l’espai escènic, tan auster com eficaç, que ha dissenyat Alejandro Andújar per a La tendresa. Si voleu riure, ja sabeu on.