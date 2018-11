Eumo recupera els textos d’Eva Serra, una autora clau de la història política catalana

“Ningú no ha fet tant com Eva Serra [1942-2018] per remarcar el que descrivia, en la seva conferència de 2015 al Saló de Cent com «la potencialitat democràtica de la Catalunya històrica», una potencialitat que apuntava cap a un futur de representativitat democràtica que es va frustrar per la derrota de 1714”, escrivia Josep Fontana al pròleg de La formació de la Catalunya moderna (1640-1714) (Eumo Editorial), un volum que recull de manera pòstuma alguns dels textos que va publicar la historiadora al llarg de la seva vida. Serra va morir el juliol passat i Fontana, que va impulsar el llibre que publica Eumo, s’acomiadava poc més d’un mes després. Els dos historiadors van contribuir de manera decisiva a refer dos segles d’història de Catalunya. Els textos que recull el llibre són una petita part de tot allò que Serra va escriure explicant les transformacions polítiques que van acompanyar el creixement econòmic dels segles XVII i XVIII. En un dels últims textos, Serra escriu: “Sovint s’ha repetit que l’Onze de Setembre els catalans inexplicablement celebràvem una derrota. Aquesta interpretació tan superficial no correspon a cap realitat”.

“No s’ha valorat prou la seva aportació perquè pràcticament només va escriure en català i això comporta certs problemes de difusió -explica Jaume Claret, director del grau d’història, geografia i història de l’art (UOC-UdL)-. Tampoc publicava llibres sinó que feia sobretot textos i articles i, a més, treballava sobretot amb documentació i, per tant, xocava amb una historiografia que parteix de teories preconcebudes”.