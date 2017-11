Exhumen una fossa d'El Soleràs, a les Garrigues, on hi hauria enterrats un centenar de soldats

Quan es disputava una de les batalles més cruentes de la Guerra Civil al front de l’Ebre, on es calcula que van morir més de 30.000 persones i unes 70.000 van ser ferides, al petit municipi d’El Solaràs (Les Garrigues) va acollir dos hospitals militars i un tercer mòbil. Els metges no van poder salvar molts d’aquells soldats i i pràcticament cada dia, des del juliol al novembre de 1938 i sempre de nit, Josep Maria Flix i el seu cosí, van baixar morts al cementiri vell amb una carreta arrossegada per un ruc. Duien una làmpara d’oli per il·luminar el camí i bolcaven els morts en unes rases que havien obert al vell cementiri abandonat a principis del segle XX. En aquest tros de terra polsegós, envoltat per un vell mur de pedra, sense làpides i sense creus, es calcula que hi ha enterrats un centenar de soldats repartits entre quatre rases.

L'última fossa

El passat 16 d’octubre, el Departament d’Afers i Relacions Institucionals i Exteriors i Transparència, va començar l’exhumació de la fossa comú -la més gran que s’ha excavat fins ara- i, de moment, els arqueòlegs han localitzat 7 soldats del bàndol rebel i 25 de republicans. És l'última fossa que s'obre, de moment, perquè després de l'aplicació del 155 el passat 27 d'octubre, el departament que liderava Raül Romeva, no pot fer cap més actuació. Els soldats d’un i altre bàndol ni es van barrejar mai ni estan enterrats de la mateixa manera. Els rebels van utilitzar el cementiri després que els republicans i els seus morts estan col·locats de manera ordenada, amb les plaques, les botes i els objectes personals, com navalles i cinturons. Els soldats republicans estan colgats caòticament, sense calçat, amb restes de teixits -segurament mantes-, i de manera superposada: en un forat d’1 metre per 2 hi ha fins a set morts. “Hi ha evidències que van rebre tractament mèdic, perquè hi ha amputacions i restes d’embenatge”, assegura Anna Camats, responsable de l’equip d’arqueòlegs.

540x306 Rasa amb soldats rebels / Santi Iglesias Rasa amb soldats rebels / Santi Iglesias

Camats afirma que hi ha set famílies que asseguren que allà hi tenen familiars enterrats. “Hi ha una família de Maldà que sabia que al seu familiar li havien amputat una cama i que el van enterrar a El Soleràs, segurament aquest serà més fàcil d’identificar”, diu. Totes les restes es traslladaran a la Universitat Autònoma de Barcelona on es faran les anàlisis genètiques i es compararan amb les del banc d’ADN que va crear la Generalitat de Catalunya. “Sabem que tots són homes, i n’hi ha un parell que eren de la Lleva del Biberó perquè tenen 16 i 20 anys”, detalla l’arqueòleg Diego López.

El registre amb noms i cognoms dels soldats franquistes



Serà més fàcil identificar els soldats franquistes. Se sap que n’hi ha 32 perquè existeix un llistat amb noms i cognoms que l’Ajuntament d’El Soleràs va enviar al Govern Civil de Lleida l’11 de novembre de 1960, quan s’estaven fent els tràmits per exhumar els soldats i enterrar-los al Valle de los Caídos. En aquest informe es detalla que hi ha quatre rases on hi ha enterrats "rojos sin identificación y sin saber el número de enterrados”, detalla el document. Només dos dels soldats franquistes van ser finalment traslladats al monumental mausoleu de Franco. Un tercer soldat del bàndol nacional, l’alferes Santiago de Luchi Rincón, va ser l’únic que va tenir una creu al cementiri vell. El 1961 però els seus familiars el van traslladar al cementiri nou d’El Soleràs.

540x306 Imatge general d'el cementiri vell / Santi Iglesias Imatge general d'el cementiri vell / Santi Iglesias

"Sempre hem sabut que al cementiri hi havia enterrats soldats", diu l'alcalde d'El Soleràs, Jordi Sarlé. "És molt important que tot això s'hagi pogut trobar i que ens en recordem", afegeix. Sarlé assegura que quan acabin les exhumacions el municipi senyalitzarà la fossa.

Afusellaments i bombardejos

Els últims mesos de la Guerra Civil van ser infernals en aquest petit municipi agrícola envotat de camps de cultiu. El bàndol republicà havia perdut molts soldats i la 27a divisió republicana destacada a les Borges Blanques va demanar voluntaris per fortificar la línia defensiva. Els voluntaris, que havien de tenir entre 18 i 45 anys, s'havien de presentar a la plaça del poble però hi va haver una gran protesta i els republicans van afusellar cinc veïns que van ser enterrats al cementiri nou quan es va acabar la guerra.

Tampoc era gens fàcil pels metges que intentaven salvar vides. El setembre del 38, Pere Tarrés, que era tinent-metge de la 133 brigada mixta, 24a divisió, escrivia des de l'Albagès, un poble a pocs quilòmetres d'El Soleràs: "És un mal lloc. L'aviació passa molt sovint. Ens han bombardejat". A El Soleràs hi havia un hospital de sang a la casa parroquial, un hospital per atendre malalts a la casa Seró i un tercer hospital al mas dels Esplans. Des d'allà, la Consol Flix recorda que es podia sentir com cridaven "mare, mare" i demanaven aigua.

El 23 de desembre de 1938, l'exèrcit rebel va iniciar una ofensiva que va acabar amb la Batalla de les Garrigues. Hi va haver fins a 12 bombardejos. Entre el 23 de desembre i el 6 de gener, els rebels van ocupar més de 40 pobles. Eren tantes les presses que, fins i tot, van deixar la pala amb què enterraven els morts en una de les rases. La Guerra Civil era a punt d'acabar.