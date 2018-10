El terror i el gamberrisme de la família Addams arriben al Teatre Coliseum

El Teatre Coliseum de Barcelona es converteix en la gran mansió d'una popular família d'aparença terrorífica, però en el fons tendra i divertida. La comèdia musical 'La família Addams' arriba aquest divendres al teatre després de passar pel Teatre Calderón de Madrid. Amb una vintena d'artistes i sis músics, l'espectacle s'endinsa en l'esbojarrat i fascinant món de la família Addams, on estar trist és ser feliç, sentir dolor és sentir alegria, i la mort i el sofriment són les matèries que conformen els somnis.

Els progenitors de la família, Gómez (Xavi Mira) i Morticia (Carmen Conesa), s'hauran d'enfrontar a un dels reptes més difícils de ser pares: acceptar que els seus fills es fan grans. La seva filla Miércoles (Lydia Fairen) s'ha enamorat de Lucas Beineke, un noi d'una família "normal" i respectable d'Ohio, la qual cosa comportarà una disputa còmica, ja que la filla ha convidat la família del noi a sopar. L'obra va començar el seu recorregut a Chicago el 2009 i va arribar a Broadway el 2010. Tot i estar basada en el text original del llibre de Brickman i Elice i utilitzar la música d'Andrew Lippa, el productor de l'espectacle, Iñaki Fernández, afirma que la seva versió "és totalment nova".

"No hem copiat res del muntatge de Broadway perquè era massa barroc. Hem agafat el text, la idea original i la música i ho hem transformat en una versió més lleugera", subratlla Esteve Ferrer, director de l'espectacle, que, a més, considera que no té "res a envejar" a cap altra producció que s'hagi fet arreu del món de 'La família Addams'. "La versió espanyola s'adapta molt a la nostra idiosincràsia, i els acudits són molt nostres, per això ha fet riure tant al públic", comenta Conesa, que encarna una de les protagonistes. El muntatge es representarà al Teatre Coliseum fins a principis de l'any vinent.