Fassbinder serà el protagonista de la pròxima pel·lícula d'Albert Serra

El director banyolí Albert Serra està preparant una pel·lícula sobre el cineasta Rainer Werner Fassbinder. Es titularà 'Personalien' i la rodarà a partir del mes de setembre a Berlín, amb coproducció d'Andergraun Films i pressupost francès. Tornarà a comptar amb Lluís Serrat i Xavier Gratacós com a actors no professionals de protagonistes.

Albert Serra acaba de guanyar al juliol el premi al Festival de Marsella per 'Roi Soleil', la videoinstal·lació creada amb Dora García que recrea les últimes hores del monarca francès Lluís XIV. L'obra és la continuació de 'La mort de Lluís XIV', la pel·lícula amb què el cineasta es va presentar al Festival de Canes el 2016. El cineasta, a més, també ha rodat aquest 2018 el film 'I am an artist', "un homenatge irònic i provocador però sincer" al món de l'art contemporani i als artistes que qüestionen el sistema de valors.

Al febrer Serra va estrenar una altra aproximació al segle VIII, l'obra de teatre 'Liberté', a Berlín. L'obra, protagonitzada per Helmut Berger, explica com un grup de llibertins francesos fugen del govern ultraconservador de Lluís XVI i esperen exportar la seva filosofia a Alemanya.

La pròxima pel·lícula sembla que tindrà vinculació amb l'obra de teatre i amb el mateix Serra, perquè mostrarà el muntatge d'un espectacle teatral per part del director Rainer Werner Fassbinder sobre el llibertinatge en el segle XVIII en un teatre de Berlín: "Les ambicions personals, els dimonis interiors i un latent desig de venjança psicològica enverinen les relacions entre Fassbinder i els actors, en especial amb Günther Kaufmann, en altre temps amant del director i ara casat i amb dos fills. El xoc de valors i caràcters és inevitable, encara que els dos es necessiten mútuament per diferents motius", afirma la sinopsi que divulga la productora.