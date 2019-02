El rei Felip VI inaugura Arco sense anar a veure el seu 'Ninot'

L’enigma s'ha resolt ben aviat: la tradicional visita del rei Felip VI i la reina Letizia per inaugurar Arco oficialment no ha culminar amb una visita al 'Ninot' del monarca a l’estand de la galeria Prometeo. Ni ho tenien previst, ni l’organització va modificar el seu recorregut després de la descoberta de l’obra de Santiago Sierra i Eugenio. Durant la visita un noi ha trencat la solemnitat de la comitiva reial cridant un “¡Viva España, viva el rey!” Però els reis sí que han visitant l'estand del diari 'El País', l'àrea on hi ha les galeries peruanes i els ha rebut el president del Perú, Martín Vizcarra, i les galeries Elba Benitez, Ruth Benzacar i Vera Cortês, entre d'altres.

Quan la fira va tornar a la normalitat, molts visitants es volien fer selfies amb el 'Ninot', que seguia a la venda i eclipsava la galeria del davant, i corria el rumor que el vol comprar un grup basc. L'atenció mediàtica també es va estendre a l’estand de la galeria Forsblom, on el col·leccionista Lluís Bassat atenia els mitjans després d’haver comprat per 11.000 euros el quadre de Riiko Sakkinen 'Els nostres reis favorits': "L’he comprat com una reacció al 'Ninot'. M’agrada l’art que construeix, no el que destrueix, crec que té més interès que la idea de cremar una obra d’art, per més 'happening' que sigui”, explicava Lluís Bassat.

'Els nostres reis favorits' es podrà veure per primera vegada en una exposició de la col·lecció Bassat en una sala de Cajasur a Sevilla a l’octubre. El col·leccionista també va parlar de dols intents frustrats per fer una gran fira d’art a Barcelona que s’hauria basat en diàlegs entre dos artistes. El primer projecte es remunta als anys 80, i incloïa estendre els duets creatius als museus i al món de la música i la gastronomia. Es va intentar reflotar el 2017, quan Santi Vila era el conseller de Cultura i va anunciar la iniciativa a Arco, però no es van trobar els diners per tirar-la endavant. “Barcelona necessita revitalitzar l’art contemporani, les galeries malviuen, els artistes no troben on exposar i no tenen projecció internacional”, lamenta Bassat. “Les administracions públiques podrien fer-hi més”.