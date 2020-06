El Festival de Blues de Barcelona programa 12 concerts a Nou Barris

El Festival de Blues de Barcelona celebrarà la divuitena edició de l'1 al 12 de juliol al pati de la seu del districte de Nou Barris. El festival es manté amb el lema Nou Barris, l'ànima del blues a Barcelona i oferirà un concert diari amb aforament reduït a 200 persones i control de distància amb localitats assignades. També es prendrà la temperatura a l'entrada i hi haurà gel hidroalcohòlic per desinfectar mans. És a dir, adaptat a les mesures de responsabilitat sanitària.

La programació, centrada en músics locals, inclou actuacions de la Barcelona Big Blues Band & Dani Nel·lo, el Lluís Coloma Trio, Chino & The Big Bet, Big Dani Four, A Ciegas, Tina & Joe & Joan Pau Cumellas i Sweet Marta and the Blues Shakers, entre d'altres.



Per primer cop els organitzadors han hagut de renunciar al caràcter gratuït del festival i establiran un preu "simbòlic" de 5 euros per entrada, per controlar aforament i ajudar a finançar un esdeveniment organitzat per l'Associació Capibola Blues des del 2003.