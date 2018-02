El festival internacional de circ Elefant d'Or s'estrena a Girona

El festival internacional de circ Elefant d'Or comença una nova etapa a Girona després del seu adeu a Figueres, la ciutat que el va acollir fins l'any passat. El festival, que se celebrarà del 22 al 26 de febrer a les carpes instal·lades al Camp de Mart de la Devesa, programa 24 atraccions mai vistes a Europa amb 88 artistes provinents de 18 països. Entre els espectacles destaquen les creacions de companyies de Corea del Nord, la Xina, el Turkmenistan, Rússia, Cuba, Moldàvia, l'Argentina, França i Austràlia.

De moment, el festival ja té venudes 24.000 de les 30.884 entrades, el que suposa el 78% del total. El director del festival, Genís Matabosch, ha definit l’esdeveniment gironí com una “gran torre de Babel” que pot presumir “d’entesa entre els diferents pobles del mon”. Aquesta edició serveix també per commemorar els 250 anys del naixement del circ tal com es coneix actualment.



Aquest any s'estrenen noves disciplines i països que no havien participat mai al festival, com Moldàvia, Austràlia, Finlàndia, el Turkmenistan, França i Anglaterra. Entre les actuacions més importants destaca la del circ estatal de Rússia Rosgoscyrk amb tres espectacles. Del Vietnam arriba la Troupe De Tru amb els equilibris amb perxa al trapezi. El Gran Circ de Pyongyang portarà tres espectacles, dos dels quals surten per primera vegada del país, amb funàmbuls a gran altura i la balança russa amb barra fixa i bàscula. De l’Associació Nacional d’Acròbates de la Xina arriba la Junan Acrobatic Troupe, amb els jocs d'icaris i els malabars de barrets en grup.

L’edició del 2018 del festival té un pressupost de 500.000 euros, dels quals 120.000 provindran de les aportacions públiques de Turisme de Girona, la Diputació de Girona i l’Ajuntament de Girona.