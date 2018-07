Stephen Chow, protagonista del Festival Nits de Cinema Oriental

La 15a edició del Festival Nits de Cinema Oriental projectarà a Vic, del 17 al 22 de juliol, 31 pel·lícules produïdes a la Xina, al Japó, Hong Kong, Tailàndia, Cambodja, Taiwan i l'Índia. Els films opten als tres premis que concedeix el festival: el del públic, el premi de la crítica i el premi del jurat.

El festival homenatjarà Stephen Chow, actor i director còmic de Hong Kong, amb una retrospectiva que passarà revista a films de culte com 'Shaolin soccer' i 'Kung Fu Sion' i amb la publicació del llibre 'Stephen Chow! El cinema espectacle de Stephen Chow', nova entrega de la Biblioteca FestNits.

Entre les produccions del programa destaca 'Monster hunt 2' (Raman Hui, 2018), la segona part del film que es va poder veure a Vic fa dos anys i que s'estrenarà dins les Sessions Movistar+; 'The golden monk' (Bill Chung i Wong Jing, 2017), una coproducció entre Hong Kong i la Xina; la producció tailandesa 'Bad genius' (Nattawut Poonpiriya, 2017), i 'Baaghi 2' (Ahmed Khan, 2018).

De la Xina arriben 'thrillers' que conviden a la reflexió social i política com 'The looming storm' (Dong Yue, 2018) o el film que clourà el festival: 'Fist and faith' (Jiang Zhuoyuan, 2017). El manga japonès també hi tindrà lloc amb adaptacions com 'Tremble all you want' (Akiko Okhu, 2017), guanyadora del premi del públic al Festival de Tòquio 2017.

El conegut actor xinès Jackie Chan protagonitza 'Namiya' (Han Jie, 2017), un viatge al passat de tres joves orfes ple de fantasia i màgia.

Activitats complementàries

A més dels films asiàtics que s'hi projectaran, aquesta edició comptarà amb 32 activitats complementàries, "que van des del taitxí fins al teatre d'ombres", segons la regidora Susagna Roura. També hi haurà concerts, exhibicions d'arts marcials, dansa, xerrades i sessions gastronòmiques relacionades amb la programació. El festival inclourà, a més, sessions infantils al matí, amb films d'animació i imatge real, entre les quals destaca 'Meow!' (Benny Chan, 2018) i 'Sniff!!!' (Amole Gupte, 2017).

L'edició d'enguany estrena el concurs Vicsudon!, una nova iniciativa per fomentar la producció audiovisual. Es tracta d'un concurs obert de curtmetratges de temàtica lliure amb una condició comuna: que hi aparegui la ciutat de Vic.