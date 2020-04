Hi haurà Festival de la Porta Ferrada "sigui com sigui", però no es descarta l'anul·lació de concerts

L'Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols garanteix que hi haurà 58a edició del Festival de la Porta Ferrada "sigui com sigui". En declaracions a Ràdio Sant Feliu recollides per l'ACN, el regidor responsable del certamen, Josep Saballs, assegura que de moment la programació es manté "tota intacta". Sí que admet, però, que tant consistori com la promotora The Project treballen "intensament i de manera discreta" per afrontar les afectacions que el coronavirus pugui tenir. Està previst que el festival comenci el 10 de juliol amb el concert de Paul Weller i que acabi el 15 d'agost amb l'actuació d'Amaral, també a l'Espai Port de Sant Feliu de Guíxols.

Una de les incògnites és saber si els artistes internacionals programats a Porta Ferrada mantindran o cancel·laran les gires previstes. De moment artistes i grups com Jamie Cullum, Graham Nash, Suzanne Vega i Simple Minds, entre d'altres, mantenen els concerts d'estiu, inclòs el de Porta Ferrada. Però la inestabilitat és molt alta, i tot dependrà de les decisions de les autoritats sanitàries. Si hi ha permís per fer-hi els concerts però amb restriccions d'aforament, el festival haurà de valorar de quina manera aquestes limitacions dificultaran afrontar tant les despeses estructurals com les de contractació. "I això vol dir que allà on ara hi cabien 3.000 persones potser aquesta xifra passarà a ser de 1.000 o 1.500. Per tant, hem de preveure com afrontar-ho a nivell de costos, catxets dels artistes i entrades", ha dit el regidor, que ha recordat que la ciutat té espais que permeten "reformular" aforaments i poder "encabir" diferents tipus d'espectacles (no només l'Espai Port i el Guíxols Arena, sinó també d'altres).

Josep Saballs, que admet que la prioritat és l'emergència sanitària, considera que també s'ha de pensar a "mitjà termini" perquè tothom espera que amb l'arribada de l'estiu "deixem enrere aquest malson" i la gent podrà gaudir de la platja i de les dues cites culturals més importants de l'any al municipi: el Festival de la Porta Ferrada i l'exposició temporal de l'Espai Thyssen.

Tanmateix, l'Ajuntament i l'organització del festival estan treballant "intensament i de manera discreta", segons Saballs, per estar "preparats per allò que pugui venir" quan es comenci a desescalar el confinament. Una de les mesures que es contempla és haver de ressituar part de la programació, perquè s'ha "de preveure" que artistes internacionals, sobretot dels Estats Units, puguin suspendre gires si l'alarma pel covid-19 s'allarga. I és que una altra de les incògnites, no només de Porta Ferrada sinó de tots els esdeveniments culturals i esportius, és si es podrà recuperar l'activitat abans que hi hagi una vacuna efectiva i universal.