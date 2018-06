Fira Tàrrega 2018 reivindica l'espai públic amb 50 espectacles i produccions més grans

El carrer és un lloc vastament conegut per Fira Tàrrega, que cada any hi instal·la la majoria de les seves propostes escèniques. En l'edició d'enguany, però, la fira estratègica subratlla encara més el paper de l'espai públic amb l'objectiu de reivindicar-lo. "Posarem en valor la necessitat històrica de l'espai públic com un lloc de trobada i de convivència", explica el director de Fira Tàrrega, Jordi Duran, que admet que l'1-O ha influït directament en la línia d'enguany de la fira perquè "ha marcat una nova manera de veure i de viure el carrer".

Per donar forma a aquesta reivindicació, Tàrrega acollirà del 6 al 9 de setembre 50 espectacles de 45 companyies nacionals i internacionals. Un 76% actuaran al carrer i un 60% seran produccions que s'estrenaran a la fira, que redueix lleugerament el nombre de muntatges (el 2017 en van ser 54) però aposta, en canvi, per propostes de format una mica més gran. "Programem espectacles de format mitjà, que permet més joc", explica Duran. Un d'aquests muntatges és 'La tortuga de Gauguin', de la companyia francesa Lucamoros, que inaugurarà la fira amb una peça de nou metres en què sis pintors, una actriu i músics en directe crearan diversos quadres.

Adhok i Chameleon, entre els convidats

Entre les formacions internacionals de la programació també hi ha la companyia Adhok, que portarà tres espectacles sobre la joventut i la vellesa: 'Échappées belles: Issue de secours', 'Immortels: L'envol' i 'Immortels: Le nid', en què participen fins a 12 intèrprets. El Regne Unit també tindrà una presència important a la fira, ja que, juntament amb França, "són els grans compradors d'arts escèniques catalanes" i, per tant, "val la pena veure què estan fent ells", afirma Duran. Els britànics Chameleon estrenaran dues produccions de dansa urbana, 'Of man and beast' i 'Witness this'. Són alguns dels exemples "clàssics contemporanis europeus que no s'han vist encara a casa nostra", en paraules de Duran.

Més enllà d'Europa, Fira Tàrrega també ha anat a buscar espectacles a països com Mèxic i Xile. Del primer arribarà 'Sin Ítaca', de Pendiente Teatro i Eduardo Bernal, una història sobre persones sense identitat que viuen en un buit legal, i 'La brisa', del Teatro Línea de Sombra, que posa en escena una recerca personal. I de Xile es podrà veure 'Hija de tigre', de la companyia La Laura Palmer, que escenifica la relació entre una mare i una filla.

La fira també serà l'escenari de tàndems transnacionals com 'Hunting for the unicorn', una peça sobre l'autisme amb Vero Cendoya i Becki Parker, i Antonio Zúñiga i Chroma Teatre, que han creat 'Prácticas de vuelo para acabar en el olvido'. Entre les propostes nacionals hi ha 'Corporeïtats al límit', de Diana Coca, 'Tha tzpar', de Hui Basa, '5.102 m/s', de Joan Català, i 'Hippos', de Quim Bigas i Zum Zum Teatre. A més, Les Impuxibles participaran en la fira amb 'Painball', un espectacle sorgit arran dels fets de l'1-O.