Fira Tàrrega trasllada tota l'exhibició d'espectacles al 2021

Fira Tàrrega complirà al setembre 40 anys, però la gran mostra d'arts en viu de Catalunya no podrà celebrar l'aniversari com esperava. La crisi sanitària provocada pel coronavirus ha obligat la fira a repensar l'edició d'aquest any, que havia de tenir lloc del 10 al 13 de setembre. La nova fórmula de l'esdeveniment mantindrà enguany el programa de suport a les companyies i les jornades per a professionals de La Llotja, que seran virtuals, però no hi haurà exhibició d'espectacles. Per suplir l'absència de muntatges aquest any, Fira Tàrrega crearà un "circuit nòmada" d'obres que es representaran a diferents municipis la primavera del 2021.

"L'emergència sanitària ha anat impossibilitant que es pogués fer la Fira Tàrrega tal com la coneixem fins ara. La forma de la fira és totalment oposada a les mesures necessàries per evitar el contagi", afirma l'alcaldessa de Tàrrega, Alba Pijuan, que assenyala que davant d'aquest escenari han optat per plantejar una alternativa. Aquesta nova Fira Tàrrega "en manté l'essència i en respecta la missió", diu la directora artística de la iniciativa, Anna Giribet. El canvi més significatiu respecte a la fórmula tradicional de la fira és la posada en marxa d'aquest "circuit d'arts de carrer itinerant" que es veurà en diferents territoris. Hi participaran entre 20 i 25 companyies, cadascuna de les quals farà dues actuacions. Aquesta iniciativa neix, segons Giribet, davant "l'absència d'activitat artística a Tàrrega, que s'havia de traduir en alguna forma que permetés arribar a una ciutadania que durant molts mesos ha estat privada d'activitat cultural a l'espai públic".

Si bé la programació del circuit encara no està tancada, la directora ha avançat que un 70% seran espectacles de carrer i un 30% de sala, i que hi seran presents onze companyies del programa de suport a la creació de Fira Tàrrega. Són les formacions que tenien previst estrenar espectacle aquest any però que, per culpa del coronavirus, no ho podran fer: Carla Farreny, Métrica Bárbara, Magí Serra i Anamaria, Martorell/ Grandia / Vilajuana, Aina Tur, Íntims Produccions, Moveo, Colectivo Enmedio, La Industrial Teatrera, Eléctrico 28 i Raw Scenography.

Giribet no ha concretat a quins municipis es podran veure les peces del circuit, si bé ha avançat que es representaran "a diversos punts del territori de Lleida, a mercats estratègics i a festivals". La directora artística de Fira Tàrrega també ha subratllat que el circuit "combinarà l'exhibició amb activitats per generar mercat" i considera la possibilitat d'incloure "espectacles d'altres festivals i espais que s'han hagut de suspendre" per culpa del coronavirus.

A l'espera de protocols

Sobre com prendrà forma aquest circuït d'exhibició, Giribet ha subratllat que estan "esperant protocols per saber com haurà de ser la presència de les arts en viu a espais públics" i ha afegit que les companyies estan disposades a proposar "formats efectius" en funció de la situació. "Volem pensar que d'aquí al 2021 tindrem temps per començar a aplicar mesures", ha destacat la directora artística. Durant aquest any, Fira Tàrrega manté el programa de suport a la creació perquè les companyies seleccionades puguin treballar en els seus projectes, tot i que ara per ara estan pendents de saber quan podran començar els assajos.

El vessant més professional de Fira Tàrrega, que s'aglutina al voltant de La Llotja i consisteix en posar en contacte agents del sector mitjançant trobades i xerrades, serà aquest any virtual. Aquestes jornades tindran lloc el 9 i 10 de setembre i inclouran presentacions, speed meetings, reunions i ponències centrades en dinamitzar el sector de les arts en viu.