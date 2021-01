Els fans de 'Star Wars' mantenen viva la Força (amb el permís de Disney)

Per primer cop en mitja dècada ha passat un any sense que s'estreni una nova pel·lícula de Star Wars, una pausa ja prevista i que casualment ha coincidit amb la pandèmia. Però a YouTube hi ha moltes pel·lícules ambientades en una galàxia molt llunyana: les realitzades pels fans. Ara, en comptes del familiar logo avançant per la pantalla amb música orquestral, són films que solen començar amb un rètol que informa que els drets de la història pertanyen a Lucasfilm.

L'existència d'aquestes pel·lícules és tan antiga com la mateixa franquícia. Els primers exemples van ser paròdies, com el curt del 1978 Hardware Wars i la versió de Cops protagonitzada per soldats imperials del 1997 titulada Troops. Lucasfilm en celebrava concursos anuals abans de ser venuda a Disney, però amb el canvi de gestió i la disponibilitat d'eines cinematogràfiques d'alta qualitat s'ha inaugurat una nova era de creativitat entre els fans.

“El fenomen està més viu que mai”, diu un dels directors, David Ortiz. “Hi ha totes aquestes pel·lícules de fans d'alt pressupost que no existien fa deu o quinze anys perquè la gent té més accés a programes d'efectes especials i modelatge en 3D. Si algú vol fer una pel·lícula de fan, ara és el moment”. Lluny de l'estètica precària de càmera de vídeo, les produccions més recents van des de pel·lícules amb trames complexes fins a curts digitals realitzats amb captura de moviment. De vegades són projectes personals de professionals de la indústria i exhibeixen atrezzo, efectes especials i bandes sonores amb qualitat d'estudi.

Alguns cineastes atribueixen a Disney la creixent popularitat d'aquests homenatges. Una anàlisi de les 150 pel·lícules de fans amb almenys 100.000 visites a YouTube mostra que el 75% es van carregar al portal en els sis anys que han passat des del llançament del tràiler d' El despertar de la Força, la primera entrega de la nova trilogia. I molts dels exemples més populars parteixen dels personatges i l'univers de les noves pel·lícules. Però també n'hi ha que es desmarquen de les decisions narratives de Disney. Algunes pel·lícules han recuperat personatges i trames que l'estudi va abandonar o que es remunten a una era més llunyana. En un moment en què la franquícia bull d'excitació però també de desil·lusió, aquests treballs enfronten els fans en un pols sobre a qui pertany realment la galàxia.

Redimir la franquícia

“Un munt de gent se sent molt frustrada amb les pel·lícules” de la trilogia de Disney, diu Jason Satterlund, escriptor i director que el 2019 va fer un curt sobre Obi-Wan Kenobi ambientat en l'exili del mestre Jedi al planeta desert Tatooine. “Volíem recrear la passió que sentíem quan vam veure La guerra de les galàxies i L'imperi contraataca. Satterlund defineix Kenobi, que acumula 5,7 milions de visites a YouTube, com un “intent de redimir la franquícia” pensant en fans com ell mateix. “George Lucas va crear una cosa de la qual ens vam enamorar tant que no volem que la destrueixin –diu–. Si sentim que algú està violant tot allò, la nostra reacció pot ser visceral”. Satterlund afegeix de seguida que el seu curt no volia encendre la “negativitat” cap a Disney o impugnar-ne les decisions narratives. Però als comentaris dels vídeos de YouTube i a les xarxes la gent no pot evitar fer comparacions. “Hi ha un nombre aclaparador de gent dient que feia molt de temps que no sentien tanta emoció en aquest univers”.

Ortiz reconeix que l'entusiasme pel seu projecte, basat en una història del 1996 que Disney va eliminar del cànon de Star Wars, va venir en part de fans decebuts. Diu que no vol veure ningú trucant a la seva porta i dient-li “noi, ho hem d'aturar”: "Perquè si toques els nassos a Disney prou fort es presentaran i et mossegaran”. En canvi, Disney afirma que ells fomenten la creativitat dels fans i els conviden a discrepar-ne amb les seves decisions creatives. “Aquesta és la bellesa de Star Wars, que genera aquesta mena de converses i aquesta passió –diu la representant de Lucasfilm, Lynne Hale–. Nosaltres sempre encoratgem el debat”.

Però també hi ha un costat fosc del debat. Després de la recent trilogia, més centrada en les dones i en els personatges afroamericans que les anteriors, alguns fans van alimentar l'assetjament online d'intèrprets i van criticar amb misogínia els personatges femenins. Algunes pel·lícules de fans rebutgen deliberadament aquesta toxicitat. Càstings més diversos signifiquen “històries més riques, més matisos i noves perspectives dins la galàxia”, diu Stephen Vitale, que va dirigir Hoshino, un curt del 2016 sobre una Jedi interpretada per Anna Akana a qui la seva arrogant forma d'utilitzar l'espasa de llum li va fer perdre un ull.

Les pel·lícules de fans de Star Wars es mouen en la corda fluixa legal. Disney demana que s'identifiquin clarament, que no recaptin diners amb micromecenatge, que no tinguin continguts amb copyright i que no treguin profit de la venda d'entrades o de la publicitat online. Aparentment, no discrimina entre pel·lícules de fans fetes per professionals i les més amateurs, sempre que segueixin les seves regles. “Arriba un punt en què has de protegir el teu copyright”, diu Hale.

Les ambicions de Disney per expandir la franquícia –al desembre va anunciar tot un seguit de noves sèries– podrien augmentar les diferències creatives amb una part del seu públic. Però també hi ha senyals d'estima mútua. Fa poc la companyia va confirmar el rumor llargament difós que produiria una sèrie sobre el personatge d'Obi-Wan Kenobi. Satterlund diu que espera que l' spin-off oficial explori un terreny temàtic semblant al del seu curt. La possibilitat li sembla excitant... i afalagadora: “Seria un gran honor si fessin servir algunes de les idees que vam utilitzar”. “O encara millor, si em cridessin. Si Disney em truca i em diu 'volem que t'uneixis a l'equip', m'hi presentaria l'endemà mateix”.