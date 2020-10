L'erotisme nostàlgic de François Ozon i el retorn de Judd Apatow, estrenes destacades de la setmana

'Verano del 85'

François Ozon balla sobre la tomba del primer amor

Com li escau a François Ozon revisar els codis dels films estiuencs del primer amor i de la nostàlgia dels vuitanta en clau gai, amb tocs obscurs i còmics i rerefons metanarratiu. El primer tast de Verano del 85 ens introdueix a una història de despertar sexual infiltrada per la pulsió de mort. O almenys així ho planteja l'Alex (Félix Lefebvre), protagonista i narrador a qui coneixem en unes dependències policials des d'on ens explica el seu relat. A través seu, Ozon plasma l'eclosió d'un enamorament total, el de l'Alex per l'encantador David (Benjamin Voisin) a la costa normada als anys vuitanta. Filmada en 16 mm, la pel·lícula captura la nostàlgia i l'erotisme en flor del primer amor alhora que tenyeix amb un tel obscur i cert suspens aquest imaginari invocant la Patricia Highsmit d' A ple sol i el Tennessee Williams de De sobte, l'últim estiu... Segueix llegint. Estrena als cinemes



'El rey del barrio'

Judd Apatow torna al cinema amb el seu enèsim relat d'iniciació

Després d’un lustre dedicat a produir les sèries Love (Netflix) i Crashing (HBO), Judd Apatow, un dels grans autors de la comèdia nord-americana del segle XXI, torna a la gran pantalla amb El rey del barrio, un brillant aparador de les virtuts i limitacions del director de Verge als 40. Demostrant el seu talent per transitar entre la irreverència i l’ordenament social, Apatow construeix el seu enèsim relat d’iniciació a la rebel·lia i de rendició a la maduresa. Un coming of age en tota regla que s’alimenta de la biografia del nou enfant terrible de la comèdia ianqui, Pete Davidson, que gosa ficcionar lliurement la seva pròpia odissea d’orfandat, marcada per la mort del seu pare, un bomber novaiorquès, en els atemptats de l’11-S. Segueix llegint. Estrena als cinemes



'The vigil'

Immersió en els rituals i terrors de la comunitat hebrea

La por és una emoció comuna en tots els éssers humans, però cada cultura té la seva pròpia manera d’articular-la. És en aquesta especificitat on The vigil troba el seu principal atractiu, endinsant l’espectador en els rituals i temors de la religió hebrea. El seu protagonista, el Yakov, fa poc que ha abandonat el cercle més pròxim a la seva comunitat, intentant reconnectar amb el món lluny del fonamentalisme. Una nit, però, és reclamat per un membre de la seva antiga sinagoga perquè faci de shomer: una persona contractada per vetllar un cadàver quan ningú més de la seva família pot fer-ho. Necessitat de diners, el Yakov accepta, però aviat descobrirà que el cos present no serà la seva única companyia fins que arribi l’alba. Segueix llegint. Estrena als cinemes



'Malnazidos'

Un tebeo d'acció amb rojos, fatxes, zombis i la Guerra Civil com a teló de fons

El 1938, en plena Guerra Civil, un grup de nazis va posar a prova un gas experimental que va convertir en zombis els habitants d'una petita vall situada en la zona de ningú entre el bàndol republicà i el nacional. Que no s'esverin els historiadors, que no es tracta d'un episodi oblidat de la guerra, sinó de l'argument de Malnazidos, la pel·lícula de Javier Ruiz Caldera i Alberto de Toro que aquest dijous ha inaugurat el Festival de Sitges injectant dosis generoses de cinema fantàstic, acció i esperit pulp en l'imaginari del conflicte bèl·lic. Dir que Malnazidos no és la típica pel·lícula sobre la Guerra Civil és quedar-se curt: el seu heroi és un oficial del bàndol nacional (Miki Esparbé) que acaba unint forces amb un grup de soldats republicans per fugir dels zombis i enfrontar-se plegats als pèrfids científics nazis. És, doncs, un tebeo fantàstic d'acció amb tocs de terror i molta comèdia. És a dir: pur Sitges. Segueix llegint. Estrena al Festival de Sitges