La Fundació Vila Casas s'estrena al Castell de Vila-Seca amb una seixantena de gravats de Tàpies

La Fundació Vila Casas potencia la presència al territori: després dels museus a Barcelona, Torroella de Montgrí i Palafrugell, aquest dimecres aterra a les comarques tarragonines amb la primera de les exposicions que farà al Castell de Vila-Seca, Antoni Tàpies. La resistència del signe. Està previst que la fundació organitzi dues exposicions anuals al Castell de Vila-Seca en els pròxims quatre anys. "Tàpies és un dels més grans artistes del segle XX i a nosaltres el Castell de Vila-Seca ens ha permès lluir per primera vegada una col·lecció del tot extraordinària, amb la qual es demostra que per a Tàpies el gravat no era un gènere menor –afirma el director d'art de la Fundació Vila Casas, Àlex Susanna–. Un dels objectius que Tàpies perseguia era difuminar tant com fos possible les fronteres entre l'obra pictòrica i l'obra gravada".

La mostra inclou 61 gravats d'Antoni Tàpies realitzats al taller de Joan Roma entre els anys 1989 i 1993 i tenen la particularitat que porten la distinció de " bon a tirer", és a dir, són els que Tàpies va fer servir com a model per fer els tiratges. I coincideix amb una altra exposició de gravats del mateix moment a la Fundació Antoni Tàpies. Les dues mostres reflecteixen com Tàpies va subvertir i va portar al límit les tècniques del gravat que aconseguir unes textures semblants a les de les seves pintures i també per les grans dimensions dels treballs. "Influït per l'espiritualitat oriental, sobretot la del budisme zen, la seva obra conté un equilibri entre la mirada transcendent i l'afectació per les coses quotidianes i domèstiques", afirma Natàlia Chocarro, directora del programa Itinerart de la Fundació Vila Casas i comissària de la mostra. Antoni Tàpies. La resistència del signe estarà oberta fins a l'1 de novembre.