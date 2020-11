Barcelona i la Fundació Pau Casals signen un conveni de col·laboració

L'Ajuntament de Barcelona, a través de l'Institut Municipal d'Educació de Barcelona (IMEB), ha signat un conveni de col·laboració amb la Fundació Pau Casals per promoure la figura musical i humanística del violoncel·lista, director i compositor. Segons un comunicat del consistori recollit per l'ACN, l'acord amplia el conveni signat entre les dues parts per al període 2012-2016 i tindrà vigència fins al 2023; a més, serà prorrogable fins al 2025. Entre les novetats del nou acord destaca que el Conservatori Municipal de Música de Barcelona acollirà concerts de la fundació del músic i que els alumnes de les escoles municipals de música i del Conservatori faran concerts al Museu Pau Casals.

Entre les activitats que les dues institucions es comprometen a impulsar destaca la celebració d'almenys un concert anual promogut per la Fundació Pau Casals, i que s'inclourà en el cicle Dijous concerts, que organitza el Conservatori. Una activitat que s'acompanyarà de xerrades, tallers, classes magistrals i altres propostes que impartiran els músics de la fundació aprofitant la seva presència al Conservatori. A més a més, el Conservatori es compromet a cedir els diferents espais de la seva seu per al desenvolupament d'actes institucionals de la fundació.



Per la seva banda, la Fundació Pau Casals es compromet a acollir concerts dels alumnes del Conservatori i de les escoles municipals de música i arts al Museu Pau Casals. A més a més, les dues institucions s'oferiran mútuament assessorament musical.