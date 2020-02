La Fundació Vila Casas i la UPF firmen un acord per portar els artistes a la universitat

La Fundació Vila Casas estén la seva xarxa de col·laboracions: després de la Fundació Joan Miró, divendres Antoni Vila Casas va firmar un acord de quatre anys amb la Universitat Pompeu Fabra (UPF) per “impulsar l’art contemporani i la creació artística dins la UPF”. Entre els projectes i activitats que volen desenvolupar les dues institucions conjuntament hi ha la creació d’un centre d’art, que inclourà la figura de l’artista en residència a la UPF, un espai de recerca conjunt, perquè alguns artistes seleccionats per la Fundació Vila Casas entrin en contacte durant un temps amb investigadors o grups de recerca a la universitat. I està previst que els fruits de la recerca s’exposin a Can Framis o a la universitat. L’acord també inclou un curs d’art contemporani. El pressupost no s’ha definit perquè dependrà del cost de les activitats. “És d’interès general de tota la comunitat comptar amb aquest suport”, afirma el rector de la UPF, Jaume Casals Pons. “La UPF treballa des de fa temps per aconseguir ser el lligam entre el món de la universitat i els espais d’art més importants de la ciutat de Barcelona, de manera que la cultura i la formació superior caminin juntes, i els ciutadans i els membres de la comunitat universitària comparteixin sensibilitat, creativitat i coneixement mitjançant espais oberts a la ciutadania”, diu Javier Aparicio Maydeu, delegat de cultura de la UPF.

Abans d’aquest acord, Antoni Vila Casas havia donat suport a la UPF des del punt de vista dels estudis farmacèutics. “Aquest conveni és la conseqüència lògica de ser veïns i creure que acostar al sector universitari –professors, estudiants i grups de recerca– la creativitat artística pot ser una experiència molt enriquidora per a totes dues bandes”, afirma Antoni Vila Casas. “Tenint en compte la col·lecció de pintura, escultura i fotografia que té la nostra Fundació –afegeix–, em sembla que un conveni amb la UPF pot donar fruits molt diversos de manera força immediata”. Precisament el director d’art de la Fundació Vila Casas, Àlex Susanna, concreta aquesta idea: “Que la UPF participi en algun dels nostres projectes d’una manera o d’una altra des de l’origen, perquè assistir a la cuina d’un d’aquests projectes em sembla que és una experiència impagable”.