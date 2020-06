Els museus de la Fundació Vila Casas tornen amb jornades de portes obertes

Els quatre museus de la Fundació Vila Casas tornen a obrir les portes aquest divendres i oferiran jornades de portes obertes tot el cap de setmana. "La Fundació Vila Casas ha establert totes les mesures per garantir la seguretat i la salut tant dels visitants com dels seus treballadors", afirmen fonts de la institució sobre com els Espais Volart, Museu Can Framis, Museu Can Mario i Museu Palau Solterra tornaran a rebre visitants.

Les exposicions dels museus barcelonins de la Fundació es podran visitar fins al dia 26 de juliol. Els Espais Volart tenen en cartell una antologia de Guerrero Medina amb 120 obres titulada El meu compromís, i Can Framis repassa la trajectòria d'Enric Ansesa amb una mostra titulada Persistències.

Nova temporada al juliol als museus de l'Empordà

Pel que fa als museu de la Fundació a l'Empordà, el Museu Can Mario de Palafrugell acull fins al 5 de juliol l'exposició d'una de les fotògrafes catalanes amb més projecció internacional, Andrea Torres Balaguer, Inside the unknown. La mostra que es pot veure al Palau Solterra de Torroella de Montgrí també es de fotografia i està dedicada al matrimoni format per Marcel Giró i Palmira Puig-Giró.

En paral·lel a la reobertura, la Fundació recorda que els museus empordanesos començaran la nova temporada els dies 18 i 25 de juliol. Al Palau Solterra s'inaugurarà el dia 18 l'exposició del premi de Fotografia 2020, amb les 33 obres finalistes seleccionades pel jurat. El mateix dia també arribarà l'exposició d'Espe Pons Sota la llum del mar, un assaig fotogràfic que pretén dignificar les víctimes del franquisme durant la Guerra Civil i la postguerra. El projecte està basat en la història del germà petit de la fotògrafa, Tomàs Pons Albesa, que va ser afusellat al Camp de la Bota de Barcelona l’any 1941 amb 31 anys.

També al Palau Solterra i a partir del 18 de juliol, a l'exposició de Samuel Aranda Territori es podrà veure com el fotògraf ha immortalitzat els seus territoris més immediats: Barcelona, l’Empordà i Santa Coloma de Gramenet.

La temporada del Museu Can Mario arrencarà el 25 de juliol amb l'exposició Josep Clarà. L’univers de l’escultura, comissariada per Cristina Rodríguez Samaniego. Josep Clarà està considerat com un dels grans artistes catalans de la primera meitat del segle XX i va evolucionar d'un simbolisme hereu de Rodin cap a unes propostes d'arrel clàssica i mediterrània i influenciada per Mallol.