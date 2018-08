La Fundación Francisco Franco modifica els estatuts per evitar la il·legalització

La Fundación Francisco Franco ha canviat els seus estatuts per evitar que la il·legalitzin, segons avança ' La Razón'. La ministra de Justícia, Dolores Delgado, ja va apuntar que el govern estudiava aquesta possibilitat el mes passat, però en realitat el canvi és previ. Al febrer, Units Podem va forçar la investigació de la fundació perquè, entre altres coses, contradiu la llei de memòria històrica i fa apologia del franquisme. A l'abril, el PSOE ja en va demanar la il·legalització, quan la fundació va celebrar el dia de la victòria feixista. Va ser llavors quan la fundació va presentar una modificació per canviar els seus estatuts. El president executiu de la fundació, Juan Chicharro, admet a 'La Razón' que l'objectiu és evitar "possibles sancions".

On abans deia que el seu objectiu era emprendre "tota activitat per enaltir la figura de Franco i preservar el seu llegat", ara hi diu que la seva finalitat és "difondre i promoure l'estudi i el coneixement sobre la vida, el pensament, el llegat i l'obra de Francisco Franco en la seva dimensió humana, militar i política".

Segons Chicharro, es tracta d'una persecució ideològica: "Estan com bojos per il·legalitzar-nos, es pura doctrina dictatorial com a Bolívia o Veneçuela. A qui no pensa igual que jo l'il·legalitzo i, a més, si puc el fico a la presó. Això és el que diuen en la reforma de la llei de memòria històrica".

Hi ha altres fundacions sota la lupa, les dedicades a personatge feixistes i profranquistes com José Antonio Primo de Rivera, Juan Yagüe, Queipo de Llano, Blas Piñar, Serrano Súñer, Ramiro Ledesma Ramos i Millán Astray i Capitán Cortés.