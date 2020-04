La Fura dels Baus retransmet en directe una 'performance' creada durant el confinament

La Fura dels Baus va ser de les primeres companyies catalanes a incorporar pantalles a l'escenari i convertir-les en un element indispensable del seu imaginari. La crisi sanitària del coronavirus va obligar a tancar tots els teatres el 13 d'abril, però la companyia va decidir que no pararia de crear. Juntament amb la Fundació Èpica –dedicada a experimentar en el món de les arts escèniques–, La Fura dels Baus va començar a elaborar el 13 d'abril la performance La maldición de la corona, una reinterpretació del Macbeth de Shakespeare. L'espectacle, dirigit per Pep Gatell, es retransmetrà aquest dimarts en directe a 18.30 h a través de YouTube.

" Macbeth qüestiona com un acte pot conduir a un canvi vital i circumstancial que fa que res pugui tornar a ser el mateix. És un clar paral·lelisme amb la situació actual", explica Gatell. A La maldición de la corona hi han participat una trentena de creatius, que han treballat a través de videoconferències. Entre els col·laboradors de l'espectacle hi ha membres del departament de filosofia de la Universitat Autònoma de Barcelona, del grup de cognició i plasticitat cerebral de l'Institut d'Investigació Biomèdica de Bellvitge i del Centre de Visió per Computador.

En les seves col·laboracions, els experts han abordat com el procés de creació es veu afectat per un entorn concret i com aquest procés es transforma amb la virtualitat. L'espectacle també vol posar a prova les reaccions del públic tenint en compte que no és en un teatre, sinó que l'està veient des de casa de manera virtual. A més, s'han plantejat qüestions com l'impacte de la simultaneïtat i la reacció del públic davant la informació i quina és la seva participació davant el que està passant a la pantalla.