Gene Simmons, de Kiss, apadrina el Rock Fest

“Els fans són els que ens permeten seguir fent això. Sense ells no seríem res”, va dir ahir Gene Simmons, el baixista de Kiss, durant la multitudinària roda de premsa de presentació del Rock Fest. Fans i periodistes van omplir l’Auditori Can Roig i Torres de Santa Coloma de Gramenet, i van esperar pacientment l’arribada de Simmons. “Hola, Espanya!”, va dir mentre baixava les escales i responia amb el puny tancat als aplaudiments de la gentada, convertit així en una mena de padrí de la cinquena edició del Rock Fest, que se celebrarà a Can Zam els dies 5, 6 i 7 de juliol. “No ens faran fora de Santa Coloma ni amb aigua calenta”, va exclamar amb rotunditat Inés Quintana, representant de la promotora RockNRock, que organitza el festival. D’aquesta manera desmentia els rumors sobre un possible trasllat del Rock Fest a Madrid.

Kiss seran un dels caps de cartell d’un festival que el 2017 va aplegar 70.000 persones, una xifra que confirma el poder de convocatòria de l’univers heavy metal, també entre els més petits. “L’any passat van venir més de 600 nens i nenes”, diu Quintana, que recorda que els menors de 12 anys tenen l’entrada gratuïta. Una altra cosa és la renovació de les bandes del gènere, perquè la programació d’aquest any, com de fet la de les edicions anteriors, reflecteix una realitat irrefutable. Bona part dels grups de cartell del 2018 ja era present en els grans festivals de fa trenta anys: a més de Kiss, hi actuaran Scorpions, Ozzy Osbourne, Judas Priest, Helloween, Accept, Megadeth, Vixen, Uriah Heep, Dee Snider (ex Twisted Sister), el grup de metall cristià Stryper... És a dir, llegendes de diferents faccions del heavy.

Més de 40 bandes passaran pels diferents escenaris de Can Zam, i alguna més encara per confirmar. “Però Metallica no vindran”, va advertir Quintana anticipant-se a la pregunta. Sí que hi actuaran representants del black metal nòrdic, també amb més de vint anys de carrera, com Dimmu Borgir i Dark Funeral, i grups espanyols com Mojinos Escozíos, Mägo de Oz i Gigatron, herois de la paròdia metàl·lica.

“Lluitar contra un estigma”

“El festival té un cartell impressionant, i cada banda pujarà a l’escenari a donar-ho tot pels fans”, va insistir Simmons, assegut al costat de l’alcaldessa de Santa Coloma, Núria Parlon. “Vam acollir el festival fa quatre anys amb un objectiu: dignificar la ciutat, fer-la atractiva i lluitar contra un estigma que no té res a veure amb la realitat”, va dir Parlon abans de glossar els beneficis socials i econòmics que aporta el Rock Fest a Santa Coloma, un “esdeveniment cultural de primer nivell”.

El Rock Fest mantindrà els dos macroescenaris principals, units entre ells, i el públic podrà ocupar 60.000 metres quadrats de gespa artificial. Igualment hi haurà un tercer escenari, la Carpa Rock Tent. L’abonament per als tres dies de festival costa 186,50 euros; l’entrada de dijous, 130,80; la de divendres, 110,20, i la de dissabte, 130.