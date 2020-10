Gessamí Boada estrena el videoclip de 'Com si no fossis ningú'

Trencar amb les pors i alliberar-se per poder estimar i ser estimat són alguns dels temes que aborda la cançó Com si no fossis ningú, de Gessamí Boada. Es tracta de la carta de presentació d' On començo jo, el segon àlbum de la cantant i compositora mataronina. El disc, que publicarà el segell Microscopi el 6 de novembre, arribarà dos anys després de White flowers i compta amb col·laboracions d'Elena Gadel, Alessio Arena i Henrio.

El videoclip de Com si no fossis ningú l'ha dirigit per Jordi Estrada jugant amb la llum de les diferents hores del dia en un entorn natural i presentant el contrast entre dia i nit, les parts fosques i les més lluminoses de l'existència. Tot plegat serveix per mostrar una exploració interior que porta a l'artista a obrir-se i a mostrar qui és realment, sense complexos.