González Macho alerta que els Renoir tancaran al març si continua la crisi dels cinemes

"Si això continua així, no hi haurà qui ho aguanti". Així de contundent s'ha mostrat aquest dimecres Enrique González Macho, propietari de la cadena de cinemes Renoir, sobre la greu crisi que viuen les sales de cinema arran de la pandèmia. "Estem cobrint entre el 18% i el 30% del cost de mantenir els cinemes oberts. La gent aguanta perquè l'any passat va ser el millor dels últims 15 anys i tots teníem una reserva. Però si això no aixeca al març, apago i marxo, perquè no n'hi haurà per pagar les nòmines del mes següent".

L'exhibidor ha criticat que no s'estrenin blockbusters just quan més falta fan. La seva sospita, que segons ell circula entre els exhibidors i distribuïdors, és que la derogació de la llei que impedeix a les majors de Hollywood comprar cadenes de cinemes i dominar també el sector de l'exhibició ha fet que "els grans grups financers estiguin interessats que les sales se'n vagin a fer punyetes" per comprar-les a bon preu.

"Entenc que no es pot estrenar una pel·lícula si els cinemes estan oberts a Còrdova i tancats a Sevilla, però què impedeix estrenar una pel·lícula a nivell mundial si funciona el mercat asiàtic, que és el més important del món?", s'ha preguntat l'empresari, que també va ser president de l'Acadèmia del Cinema Espanyol.

Absolt de les acusacions de frau

González Macho ha fet aquestes declaracions en el marc de la presentació de les seves memòries, Mi vida en V.O., en què repassa més de 50 anys de feina com a distribuïdor, productor i exhibidor de cinema. Les dues primeres facetes les va aparcar fa uns anys, coincidint amb el tancament de la distribuïdora Alta Films i l'obertura de diversos fronts judicials per les acusacions de falsejar taquilles per aconseguir ajuts públics.

L'exhibidor va ser finalment absolt del delicte de frau de subvencions i falsedat documental, però ha dit que en el procés ha perdut "molts d'aquells a qui creia amics" i s'ha sentit repudiat per alguns cineastes que li devien "part dels seus èxits". L'única lliçó que ha après, diu, és a "valorar la presumpció d'innocència".