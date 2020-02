Les historietes de 'Gràfica Radiant' es recolliran en un àlbum

La secció de còmic d'avantguarda de l'ARA, Gràfica Radiant, s'acabarà aquest diumenge 1 de març amb una última entrega realitzada per Max, pioner de l'escena underground i un nom fonamental del nostre còmic, guanyador del Premio Nacional per Bardín el superrealista i del premi ACDCómic de la crítica pel seu recent Rey sombra. Un cop finalitzada la secció, les 66 historietes mudes que diferents autors han fet cada setmana al suplement Diumenge de l'ARA seran recopilades per Norma Editorial en un àlbum que arribarà a les llibreries al maig amb una portada que el mateix Max farà expressament per a l'ocasió. El llibre de Gràfica Radiant també es podrà comprar a la web del subscriptor de l'ARA.

Gràfica Radiant va néixer el 28 d'octubre del 2018 per obrir un espai a l'experimentació narrativa i la creació gràfica a les pàgines del diari. La proposta als autors era simple: dibuixar una historieta d'una pàgina de tema lliure i sense paraules per explorar les possibilitats del llenguatge del còmic. La secció ha vist passar molts autors emergents com Ana Galvañ, María Medem i Genie Espinosa, però també de consagrats com Miguel Gallardo, Daniel Torres i Calpurnio, a més de primeres espasses del panorama actual com Paco Roca, Cristina Durán i el tàndem format per Santiago García i Javier Olivares. El nom de Gràfica Radiant és un homenatge a l'esperit audaç i trencador de la revista de còmic mallorquina Nosotros Somos Los Muertos, que tenia com a subtítol “una revista de gràfica radiant”; és per això que els autors de la primera i última entrega de la secció són, precisament, els fundadors i directors de la revista, Pere Joan i Max.

Més còmic amb Conxita Herrero i Monteys

El còmic no desapareixerà de l'ARA amb el final de Gràfica Radiant: el 8 de març, Dia Internacional de la Dona Treballadora, Conxita Herrero dibuixarà una historieta especial per a una edició reivindicativa del suplement Diumenge amb tot de firmes femenines. I el 15 de març n'agafarà el relleu Albert Monteys, l'últim guanyador del premi a la millor obra nacional del Cómic Barcelona per Univers, que continuarà a l'ARA la seva sèrie d'humor El xou d'Albert Monteys amb cinc noves entregues d'aquest brillant autoretrat en clau satírica de les seves neurosis i obsessions.