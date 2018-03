El Grec homenatja el 50è Festival de Jazz

El Festival Internacional de Jazz de Barcelona arribarà a la 50a edició a la tardor, però les celebracions de l’aniversari s’escamparan per la ciutat molt abans. De moment ja es coneix una d’aquestes celebracions: cinc concerts inclosos en la programació del Grec, el festival d’estiu de Barcelona. “És un projecte de col·laboració amb un festival amb 50 anys d’història, i una manera que el Grec sigui un festival de ciutat que dialoga amb gent que està fent feina al llarg de l’any”, explica el director del Grec, Francesc Casadesús. La col·laboració es concreta en un concert de Pat Metheny al Teatre Grec el 7 de juliol i quatre actuacions a la sala Barts: Snarky Puppy (6 de juliol), Cory Henry & The Funk Apostles (el 19), R+R=Now (el 24) i Cécile McLorin Salvant (el 25).

“Aquesta coproducció amb el Grec és la primera d’una sèrie de col·laboracions amb altres equipaments i institucions que presentarem més endavant”, diu Tito Ramoneda, un dels directors de The Project, la promotora que gestiona la sala Barts i que organitza el Festival de Jazz. Metheny vindrà amb Gwilym Simcock, Linda May Han Oh i Antonio Sánchez, el grup amb el qual va actuar fa dos anys a la sala Barts. Snarky Puppy, la formació texana liderada per Michael League, era un dels objectes de desig del director artístic del festival, Joan Anton Cararach. A més, el teclista del Snarky Puppy, Cory Henry, tornarà a Barcelona després del concert de l’any passat a Luz de Gas. També repetirà Cécile McLorin Salvant, convertida en una de les veus jazzístiques més rellevants de la seva generació. Finalment, aquesta extensió estiuenca del Festival de Jazz portarà l’experiment R+R=Now, el projecte “manifest” que aplega Robert Glasper, Terrace Martin, Christian Scott, Taylor McFerrin, Derrick Hodge i Justin Tyson.

El jazz ha tingut una llarga relació amb el Grec, i en general ha sigut un estil habitual en un festival que tot i ser essencialment d’arts escenèniques també ha aixoplugat les programacions de clubs com el Jamboree. Tanmateix, el propòsit de Casadesús és que a partir d’ara el Grec, organitzat per l’Ajuntament a través de l’Institut de Cultura, s’impliqui d’una manera més directa en l’oferta musical seguint un model de col·laboració público-privat. “L’esperit de col·laboració ha d’estar més present que el de competència”, diu Casadesús, que espera que amb iniciatives com aquesta amb el Festival de Jazz “els públics del Grec es barregin més”. “I això fa que els concerts siguin més accessibles, perquè la col·laboració público-privada permet que les entrades siguin més barates”, diu Ramoneda.

Canvi de relació amb els privats

Segons Casadesús, el Grec vol “eliminar la programació paraigua”; és a dir, girar full d’una inèrcia que duia a col·locar l’etiqueta Grec a moltes programacions musicals que es feien al juliol a Barcelona sense aportar-hi res més que suport en la comunicació dels concerts. “Ja no hi haurà concerts en què el Grec no tingui implicació econòmica”, insisteix Casadesús. Implicació significa també que a la llarga es puguin pensar conjuntament amb altres agents musicals coproduccions específiques per al festival, i sobretot “trobar una integració més gran de la música en el Grec”. És a dir, que el vessant musical deixi de ser un poti-poti i adquireixi un relat coherent. És el que persegueix la col·laboració amb el Festival de Jazz i la que manté amb el Sónar, que aquest any es concretarà amb el concert d’Alva Noto & Ryuichi Sakamoto al Teatre Grec el 17 de juny.