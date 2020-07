'Habitació 212': la crisi matrimonial dels 50 en forma de deliciosa tragicomèdia

'Habitació 212'

(3,5 estrelles)

Direcció i guió: Christophe Honoré. 86 minuts. França, Bèlgica i Luxemburg (2019). Amb Chiara Mastroianni, Benjamin Biolay i Vincent Lacoste. Estrena en sales el 3 de juliol.

La filmografia de Christophe Honoré actualitza, des de la mirada queer o el punt de vista femení, les tradicions franceses de la comèdia i el drama sentimentals. Entre la diversitat de títols que la configuren, resulten especialment atractives les seves relectures en clau musical i vodevilesca, com Les chanson d'amour o el film que ara ens ocupa, que també comparteixen el protagonisme magnífic de Chiara Mastroianni. En Habitació 212, la Mastroianni encarna una insòlita variant femenina d'un arquetip masculí: és una dona de mitjana edat que ha estimat molts homes, i ho segueix fent malgrat estar casada.

La seva última aventura provoca una crisi en un matrimoni en què ell (un esplèndid Benjamin Biolay que també va ser parella de la protagonista en la vida real) sempre ha sigut fidel. La dona marxa a l'hotel del davant per repensar la situació, des d'un distanciament que no perd de vista la pròpia llar. Així, l'habitació del títol esdevé l'escenari fantàstic, com el d'un reflexiu musical de cambra, pel qual es passegen amors del passat propis i del marit... i fins i tot un tal Charles Aznavour. Habitació 212 ofereix així una revisió de temes recurrents com el de com preservar l'amor dins del matrimoni i les diferents edats de la passió, en un film encantador i efervescent sobretot en la primera part però que s'encalla una mica en el seu propi mecanisme d'encapsulament en la segona.