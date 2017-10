La pel·lícula 'Happy end', de Michael Haneke, inaugurarà el Most Festival

La pel·lícula 'Happy end', de Michael Haneke, inaugurarà la setena edició del Most, Festival Internacional de Cinema del Vi i el Cava, que se celebrarà a Vilafranca del Penedès i a altres localitats de la comarca del 2 al 12 de novembre. 'Tierra firme', el nou film de Carlos Marqués-Marcet, posarà el punt final al festival.

El Most, que combina la projecció de llargmetratges, curtmetratges i documentals amb activitats relacionades amb la cultura enològica, premia aquest any el crític Jaume Figueras i l'actor Francesc Orella. El director del festival, Xavier Fornos, amb la coordinadora Mar Canet i la programadora Mònica Jordán, ha presentat aquest dimarts les principals activitats organitzades i ha avançat que durant aquests dies s'estrenaran també les pel·lícules 'Dos mujeres', de Martin Provost, i 'Django', d'Étienne Comar, a més d'oferir-se 'C'est la vie', amb Catherine Deneuve i Catherine Frot.

Com és tradicional, el festival s'ha estructurat en tres grans seccions: Gran Reserva, amb les cinc pel·lícules ja citades; la secció Collita, amb 38 films de temàtica vitivinícola en competició, i Brot, amb 22 curtmetratges. Tota la programació torna a apostar per una "heterogènia" temàtica al voltant del vi. També hi ha la secció Cinema als Cellers, a les comarques del Penedès i el Priorat, i el Mini Most, destinat al públic infantil.

El país convidat aquesta edició és l'Uruguai. S'hi projectarà la pel·lícula 'El duelo del vino', de Nicolás Carreras, protagonitzada pel sommelier Charlie Arturaola, que viatjarà fins a Vilafranca per presentar-la.

Nou film del director de '10.000 km'

Carlos Marqués-Marcet, després de l'èxit de '10.000 km', estrenarà al Most 'Tierra firme', protagonitzada també pels actors Natalia Tena i David Verdaguer, als quals ara se suma Oona Chaplin. Marqués-Marcet ha comentat que ha volgut fer un llargmetratge sobre la decisió de tenir fills, amb un triangle protagonista, el format per dues dones, una que vol descendència i una altra que no, i un home, amic de totes dues. S'ha rodat a Londres, en anglès, amb un vaixell ancorat al Tàmesi com a quart protagonista.

L'embarcació que ha servit de base per a la pel·lícula és propietat de Natalia Tena, que hi fa "vida nòmada", ja que per la legislació de la ciutat cada dues setmanes ha de canviar el seu emplaçament al riu.

David Verdaguer ha valorat molt positivament la feina al costat d'una amiga com Natalia Tena, i "un director que es dedica molt als actors, amb el qual jugues a casa i sobre segur".

Abans de l'inici del Most Festival, a la Filmoteca de Catalunya el dia 26 d'octubre s'oferirà una sessió especial de presentació amb la projecció de la pel·lícula 'La vinya i la banya', de Raimon Coll, i guardonada amb el Gran Premi del Jurat del Festival Internacional Oenovidéo 2017, celebrat a Bordeus.