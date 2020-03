Harvey Weinstein, condemnat a 23 anys de presó

Harvey Weinstein, el conegut magnat del cinema de 67 anys, l'home que va moure els fils del cinema indie nord-americà durant dècades i que va impulsar la carrera de figures com Quentin Tarantino o Ben Affleck, ha estat condemnat aquest dimecres a 23 anys de presó per James Burke, jutge del Tribunal Suprem de Nova York. Abans de pronunciar el veredicte, el jutge ha informat Weinstein que serà inscrit en el registre de criminals sexuals. L'equip d'advocats de l'exproductor ha anunciat que apel·larà la decisió del jutge.

Fa tres setmanes, un jurat format per set homes i cinc dones havia declarat Weinstein culpable d'un acte sexual criminal en primer grau contra l'assistent de producció Mimi Haley i de violació en tercer grau a l'aspirant a actriu Jessica Mann. Pel delicte d'acte sexual criminal, el jutge ha condemnat Weinstein a vint anys de presó i pel delicte de violació, a tres anys. Per decisió del jutge, a més, les dues sentències seran consecutives, no concurrents.

L'actriu Mira Sorvino, una de les dones que van acusar Weinstein d'haver-les agredit, ha celebrat la sentència a Twitter: "He plorat literalment llàgrimes de sorpresa i gratitud perquè avui el sistema ha fet justícia a totes les seves víctimes". Altres víctimes de Weinstein que han celebrat la notícia són les actrius Ashley Judd, Asia Argento i Rose McGowan, que ha escrit a Twitter: "Avui és un dia poderós i un gran pas endavant per a la nostra curació col·lectiva".

23 years. Harvey Weinstein has been sentenced to 23 years in prison for his crimes of rape and sexual assault. I literally cried tears of amazement, gratitude that the justice system has worked on behalf of all of his victims today. — Mira Sorvino (@MiraSorvino) March 11, 2020

Donna Rotunno, l'advocada de Weinstein, havia demanat "compassió" al jutge Burke a l'hora de dictar sentència. Segons Rotunno, l'acusat pateix "tot un seguit de problemes físics seriosos" i "amb el seu historial familiar de malalties de cor, la pèrdua de llibertat podria afectar la seva capacitat per rebre l'atenció mèdica que necessita". De fet, Weinstein ha passat deu dies a la infermeria de la presó de Rikers després de ser operat al Bellevue Hospital de Nova York perquè tenia palpitacions i la pressió arterial alta.

Un Weinstein amb "remordiments" carrega contra el Me Too

Abans d'escoltar la sentència, Weinstein, que no va testificar durant el judici, ha llegit un comunicat davant el jutge. A les dones que l'havien acusat, els ha dit: "Podem tenir veritats diferents, però sento remordiments per vosaltres i per tots els homes que han patit aquesta crisi". Weinstein ha assegurat que "creia" que tenia "una amistat seriosa" amb Miriam Haley i Jessica Mann, les seves dues víctimes. "No diré que no siguin grans persones", ha dit, afegint que se sentia "absolutament confós" per les acusacions.

Weinstein ha aprofitat la declaració per carregar contra el moviment Me Too, que va sorgir precisament quan es va descobrir que moltes dones l'acusaven d'haver-les agredit sexualment. "Crec que els homes estan molt confusos amb tot això. Aquest sentiment de milers d'homes i dones em fa sentir preocupat pel país. Que la gent estigui preocupada per si testificar a favor meu els farà perdre la feina no és una atmosfera adequada per als Estats Units d'Amèrica", ha declarat.

L'exproductor també ha afirmat que ell no va tenir mai "un gran poder" en la indústria del cinema i que, tanmateix, la seva carrera està "acabada". "La meva missió ara és ajudar", ha dit Weinstein, que ha reconegut haver sigut infidel a les seves dues exdones ("no puc ni explicar que penedit que me'n sento") i ha tancat la declaració insistint en els seus "remordiments" per la situació: "Ho sento molt des de dins del cor. De debò que m'esforço per ser una persona millor".

Un altre judici a Califòrnia

Els maldecaps legals de Weinstein no han acabat amb la sentència del judici. Aviat s'enfrontarà a un altre judici criminal a Los Angeles per al qual encara no s'ha fixat la data. A Califòrnia s'enfrontarà a les acusacions de dues dones i als càrrecs de violació, sexe oral forçat, penetració sexual amb l'ús de la força i lesions. Si és declarat culpable, podria ser condemnat a fins a 28 anys de presó, però abans haurà de complir a Nova York la sentència a què ha estat condemnat aquest dimecres. I, en paral·lel, Weinstein també està sent objecte d'altres investigacions criminals a Londres i Dublin.

Al judici de Los Angeles, una model i actriu italiana acusa Weinstein d'haver-la obligat a practicar-li sexe oral en un hotel de Beverly Hills i una altra model, Lauren Young, l'acusa d'haver-la acorralat en un lavabo i de masturbar-se mentre la grapejava. Segons l'acusació, els dos fets dels quals s'acusa Weinstein van succeir amb un dia de diferència el 2013. Young ja va declarar com a testimoni al judici de Nova York per demostrar que els actes de Weinstein formaven part d'una pauta de conducta.

S'espera que un testimoni important del judici de Los Angeles sigui el de la model filipina Ambra Battilana Gutierrez, que va denunciar Weinstein per haver-la violat el 2015, tot i que el fiscal de Manhattan Cyrus R. Vance Jr. va declinar presentar l'acusació. El seu cas queda fora de la jurisdicció del tribunal de Los Angeles, però els fiscals del cas esperen que serveixi per demostrar la conducta depredadora de Weinstein, ja que la víctima va obtenir una gravació de Weinstein disculpant-se pel seu comportament i oferint una mena de confessió. "No ho tornaré a fer més", diu l'exproductor en una còpia de la gravació obtinguda pel New Yorker.