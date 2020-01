L'Hermitage manté la voluntat d'instal·lar el projecte a Barcelona

Els impulsors del Museu Hermitage a Barcelona han reiterat aquest dimecres l'interès per mantenir el projecte a la ciutat malgrat la negativa del consistori per autoritzar-lo. Els responsables d'Hermitage Barcelona diuen que estan a l'espera de rebre la resolució formal de l'Ajuntament de Barcelona "per conèixer-ne el contingut i la motivació", com també per saber què resol l'Autoritat Portuària de Barcelona, que és la propietària de la parcel·la on volen ubicar el museu, a la Nova Bocana.

Així mateix, es mostren "sorpresos" davant la decisió de l'Ajuntament, que, diuen, "ha sigut partícip tant de manera directa com indirecta del procés". Hermitage Barcelona es remet a la tercera modificació del pla especial de la Nova Bocana del port, aprovada l'abril del 2018, per afirmar que aleshores ja es donava "el vistiplau a l'ús cultural" i s'incloïa "un informe de mobilitat que validava qualsevol dels usos del pla, tant comercials com culturals".

Per això, Hermitage Barcelona reitera el compromís de desenvolupar el projecte de museu a la Nova Bocana. "La voluntat és sumar perquè Hermitage Barcelona sigui un element de cohesió que contribueixi a la ciutat", afirmen. Per defensar la iniciativa, també asseguren que el museu aportarà "un impuls econòmic a la ciutat" i "crearà sinergies amb el seu ecosistema museístic, cultural i educatiu".

Collboni no descarta buscar un lloc alternatiu

Sobre la polèmica al voltant de la ubicació del museu, el tinent d'alcaldia Jaume Collboni ha assegurat aquest dimecres que si hi ha un "veritable interès cultural" en acollir l'Hermitage es pot buscar un lloc "alternatiu". Ho ha dit durant el torn de preguntes posterior a la conferència feta al Cercle d'Economia, interpel·lat sobre el fet que el consistori no autoritzi el projecte al port. "Nosaltres estem a favor que hi hagi iniciatives privades culturals. És més, les anem a buscar", ha afirmat, abans de dir que tota gran ciutat té una oferta cultural privada "de primer nivell". Per això, ha insistit, si hi ha un autèntic interès "cultural" es poden buscar llocs alternatius. "No fem del lloc el tot", ha afegit.

La decisió de l'Ajuntament de no autoritzar l'Hermitage a la Nova Bocana ha generat, des d'aquest dilluns, un devessall d'opinions polítiques tant en defensa com en contra del museu. L'Ajuntament de Madrid va afegir-se ahir a la controvèrsia i va proposar que el projecte s'instal·lés a Madrid. La regidora de Cultura del consistori madrileny, Andrea Levy, va assegurar que iniciarà "pròximament" un diàleg amb els responsables de l'Hermitage per portar-lo a la capital espanyola.