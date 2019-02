Horta de Sant Joan ja té la Casa Abadia per fer el nou Museu Picasso

L'Ajuntament d'Horta de Sant Joan (Terra Alta) ja disposa de la Casa Abadia, l'antiga residència eclesiàstica adossada a l'església de Sant Joan Baptista, per convertir-la en el futur Museu Picasso. El projecte, que va començar amb un acord inicial amb el bisbat de Tortosa, feia nou anys que estava encallat.

La Diputació de Tarragona va pagar més de 100.000 euros per la redacció de l'avantprojecte per adequar l'espai, però el conveni va quedar bloquejat pel bisbat perquè reclamava que el nou edifici inclogués un habitatge per al capellà. Finalment, el consistori ha donat un pis de l'antiga caserna de la Guàrdia Civil, l'antic Hostal, al bisbat de Tortosa, i ha contribuït en la reparació de la coberta de l'església per poder signar la cessió definitiva de la Casa Abadia, aquest dimarts.

El projecte arrenca

Amb el conveni signat, el consistori demanarà a la Diputació de Tarragona que es faci la redacció del projecte definitiu i serà el moment de buscar el finançament per a una infraestructura que es va pressupostar, fa cinc anys, en 2,3 milions d'euros. "Serà una inversió molt important que requerirà segur fons europeus i de les administracions de l'estat espanyol i de Catalunya, així com patrocinis privats que puguin intervenir", ha reconegut l'alcalde d'Horta de Sant Joan, Joaquim Ferràs.

651x366 Imatge simulada en el projecte del resultat de convertir la Casa Abadia en el futur Museu Picasso d'Horta / ACN Imatge simulada en el projecte del resultat de convertir la Casa Abadia en el futur Museu Picasso d'Horta / ACN

El museu preveu acollir una exposició permanent amb les litografies que posseeix, combinant-ho amb l'obra original de Picasso –cedida temporalment– o amb altres exposicions relacionades amb el món de l'art i el món picassià. "Tenir obra original és complicat pels requisits de seguretat i manteniment però podrem aspirar a exposicions temporals com hem fet en dues ocasions al Centre Picasso actual. Això és assumible", afegeix Ferràs. Segons explica, les dues experiències que ha tingut Horta amb la celebració dels centenaris de les estades de Picasso han demostrat la "gran expectació" i la "gran afluència de visitants" que genera al municipi poder veure obres pintades per Picasso al seu lloc d'inspiració. D'equipaments museístics d'aquest nivell, aquí al sud n'hi ha molt pocs i és molt exclusiu perquè el món picassià suscita interès a escala mundial. Picasso és una marca mundial i pot ajudar al desenvolupament turístic de tota la zona", conclou.