Neix l'Hostal Càntut, sopars per cantar amb Joan Garriga, Carles Belda, Germà Negre i Roba Estesa

El projecte Càntut de cançons de tradició oral organitza l' Hostal Càntut, uns sopars per cantar que tindran lloc del 9 al 17 de juliol a la terrassa del Restaurant Can Selvatà de Cornellà del Terri (Pla de l'Estany). En aquesta primera edició hi participaran Germà Negre, Carles Belda i Joan Garriga i membres de Roba Estesa, i també hi haurà un sopar de cantadors i cantadores.

Una de les particularitats de la proposta és que els artistes combinaran repertori propi amb cançons populars i tradicionals, sempre en format acústic, a partir de les 20.30 h. L'Hostal Càntut començarà amb la banda banyolina Germà Negre el 9 i el 10 de juliol. El 15 de juliol compartiran tonades dos còmplices de la música popular, Carles Belda i Joan Garriga, tots dos amb l'acordió diatònic. El 16 de juliol està reservat per a un sopar de cantadors i cantadores, una sessió participativa amb convidats. Finalment, per tancar la primera edició, el divendres 17 de juliol l’Hostal Càntut comptarà amb la participació d’algunes membres del grup tarragoní Roba Estesa.