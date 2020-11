'Ignot' de Manuel Baixauli s'emporta el Premi Llibreter

260x366 Manuel Baixauli, Premi Llibreter 2020 / Pere Virgili Manuel Baixauli, Premi Llibreter 2020 / Pere Virgili

Ignot, de Manuel Baixauli (Sueca, 1963), editat per Edicions del Periscopi, s'ha emportat el Premi Llibreter de literatura catalana que atorguen des de fa 21 anys les llibreries. En una entrega atípica, perquè la pandèmia ha obligat a fer-la virtual, i en què molts editors i autors han remarcat la necessitat de no defallir i de resistir, el jurat ha destacat l'univers creatiu de l'escriptor i pintor valencià: "Tal com indica el títol, quan comences a llegir Ignot entres dins d’un món desconegut, un món ple de dubtes, un món que tant podria ser imaginari com real. ¿Fracasses realment quan la teva obra no és coneguda? ¿N’és indispensable el reconeixement? Baixauli t’endinsa en un univers creatiu, desolador, angoixant moltes vegades, en el que no saps si és la teva ment o la seva pròpia història el que et juga una mala passada".

Un talent condemnat a l'ombra

El llibre de Baixauli parla precisament, entre altres coses, dels escriptors. A la novel·la hi apareix un arxiu infinit on s’acumulen i es classifiquen les obres menyspreades pel sistema editorial. L'autor hi fa baixar els autors a recuperar-les. Durant l'entrega virtual dels premis, Baixauli ha insistit en la importància de tot aquest talent condemnat a l'ombra. "Sempre he pensat que el món és ple de veus silenciades", ha dit. Desafortunadament, segons l'escriptor, és molt complicat poder escoltar molts d'aquests creadors que tant tenen a dir perquè hi ha massa soroll: "Hi ha molt de brogit, mai havíem rebut tanta informació i tants missatges i mai havia sigut tan difícil fer visible el talent, necessitem més que mai missatges complexos". Fer possible que aquests missatges arribin és responsabilitat dels intermediaris. "Són els que han de destriar el gra de la palla", ha dit. En aquest sentit, l'escriptor valencià ha agraït la tasca dels llibreters: "Vosaltres sou l'antídot al soroll".

La vida als camps de refugiats

Migrants, d’Issa Watanabe (Lima, 1980), editat per Libros del Zorro Rojo, parla sense embuts de la vida als camps de refugiats i de les dificultats per sobreviure dels que han de marxar de casa. El llibre ha sigut escollit millor àlbum il·lustrat. "Vol ser un punt de partida, vol generar converses sobre la migració, són reflexions molt necessàries i importants", ha dit Watanabe, que també ha destacat la importància de tenir esperança.

Malgrat les pantalles, ha sigut una entrega força emotiva, per la implicació d'editors i escriptors en aquesta lluita diària perquè els llibres puguin arribar als lectors. Una tasca gens fàcil en aquests moments. L'escriptora Muriel Villanueva, l'autora de Dunes. Diari d’un altre estiu, editat per Babulinka Books, que s'ha emportat el Premi Llibreter infantil i juvenil de literatura catalana, ha destacat les dificultats que tenen els escriptors per viure de la seva feina. El nou llibre de Villanueva continua el que va escriure fa dos anys, Duna, en què una adolescent comença a escriure un diari.

Aristòtil i Dante descobreixen els secrets de l’univers , de Benjamin Alire Sáenz, editat en català per L’Altra Tribu (traducció de Maria Climent) i en castellà per Cross Books (traducció de Sonia Verjovsky Paul), s'ha emportat el Premi Llibreter literatura infantil i juvenil altres literatures. Finalment, el 21è Premi Llibreter 2020 altres literatures ha estat per a Tardor, d’Ali Smith, editat per Raig Verd Edicions. Smith ha enviat un missatge en què ha valorat molt el fet que hagin sigut els llibreters els que hagin escollit la seva obra i ha agraït molt la feina de la traductora, Dolors Udina.

Les llibreries no tanquen

Fins a la 20a edició, les llibreries proposaven llibres que els diversos jurats del Premi Llibreter avaluaven i, finalment, premiaven. En aquesta nova edició s'ha canviat de model amb l'objectiu, segons el Gremi de Llibreters, "d’augmentar-ne molt més la participació". Han sigut les comissions d’avaluació de cada categoria les que han proposat obres nominades que les llibreries han votat. És a dir, les llibreries han passat de proposar a votar.

La presidenta del Gremi de Llibreters, Maria Carme Ferrer, ha confiat que les llibreries es mantinguin obertes fins i tot en cas de confinament domiciliari. De fet, dijous la consellera de Cultura, Àngels Ponsa, va dir que si obrien les botigues de queviures també ho podrien fer les llibreries. "Hem demostrat que som un bé essencial", ha dit Ferrer.