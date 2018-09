Ildefonso Falcones anirà a judici per no haver declarat els beneficis de 'La catedral del mar'

L'Audiència Provincial de Barcelona ha rebutjat el recurs presentat per Ildefonso Falcones contra la demanda que l'acusa d'haver defraudat 1,4 milions d'euros a Hisenda per tres delictes de frau fiscal. Segons avança la Cadena SER, la sala considera que "a partir de la documentació entregada per l'Agència Tributària i per les autoritats irlandeses es desprèn que Falcones i el seu entorn familiar van construir un entramat societari inicialment fictici".

Aquest entramat, diu l'Audiència, "estava configurat amb la finalitat d'eludir tributs a partir de la publicació de l'obra 'La catedral del mar' amb un probable criteri de previsió i oportunitat respecte a l'èxit de la novel·la". Aquest era l'últim recurs de Falcones per evitar anar a judici i enfrontar-se a una petició de nou anys de presó. L'escriptor s'asseurà al banc dels acusats tres anys després que fos acusat per la fiscalia d'un frau fiscal comès, presumptament, entre el 2009 i el 2011.

En l'escrit d'acusació, la Fiscalia de Barcelona acusa Falcones, la seva dona i el seu germà (que presumptament també van col·laborar en el frau fiscal) de tres delictes contra la hisenda pública, que s'haurien dut a terme a través de l'entramat societari amb el qual va cobrar els beneficis de les seves obres. La fiscalia demana nou anys de presó per a Falcones i la seva dona, i també el pagament de multes que sumen 2,9 milions d'euros. Per al germà de l'escriptor, sol·licita sis anys de presó i 1,3 milions d'euros en sancions econòmiques.