L'Institut d'Estudis Catalans obre una delegació a l'Alguer

L'Institut d'Estudis Catalans (IEC) ha obert aquesta setmana una delegació a la localitat sarda de l'Alguer, situada al Palau Serra. El president de l'IEC, Joandomènec Ros, ha recordat que "la investigació de l'Institut no es limita a Catalunya, perquè els membres de l'IEC són de tots els territoris de llengua i cultura catalanes, i hi ha delegats o delegacions a Alacant, Castelló, València, Lleida, Palma i Perpinyà, i ara també a l'Alguer".

Per a Joandomènec Ros, "aquesta proximitat facilita el coneixement de la realitat social de cada territori, permet participar en les activitats científiques i culturals que les diferents entitats i associacions fan en cada lloc, i plantejar projectes conjunts entre territoris".

Feia anys que l'IEC treballava per poder tenir una seu física a l'Alguer, i ara ha sigut possible per la col·laboració de l'Ajuntament de l'Alguer, que ha cedit els locals del Palau Serra.