Jamboree celebra 25 anys de gestió de Mas i Mas amb els artistes clàssics de la sala

El grup Mas i Mas va fer-se càrrec el 1993 del Jamboree, una sala a la plaça Reial de Barcelona que va esdevenir un dels clubs més importants d'Europa durant la dècada dels 60. 25 anys després es commemora l'ocasió programant al desembre un cicle de concerts amb aquells artistes que van marcar aquesta etapa del Jamboree.

Un dels plats forts del cartell serà la Clarence Bekker Band, que oferirà un concert de Nadal titulat 'A Christmas story' al Teatre Tívoli el 17 de desembre. Hi participaran una sèrie d'artistes convidats com el Little Gospel Choir, Desiree Diouf, Sheri Masala & Masala Bollywood Dancers i Barbara Palacín & Barbara Rosa Dansa. La resta de la programació serà al Jamboree.

La inauguració del cicle arribarà amb els concerts que oferiran l'1 i 2 de desembre Txell Sust & August Tharrats Trio, una formació de jazz-blues-swing que va néixer juntament amb el nou Jamboree i que també celebra 25 anys. Els seguirà el pianista nord-americà Aaron Abernathy el 8 de desembre amb el seu gospel amb tocs de funk influenciat per Prince i James Brown.

El contrabaixista argentí Horacio Fumero, juntament amb Pedro Javier González, hi actuarà el 18 de desembre. A continuació hi actuaran el nord-americà Julian Vaughan, exbateria de Princess of Time, amb la col·laboració del violoncel·lista Paul Stouthamer i el saxofonista Paul Stocker, el dia 19. Per acabar, Ignasi Terraza, un dels pianistes que més vegades ha tocat al Jamboree des de la seva reobertura, tancarà el cicle al costat del cantant Randy Greer el 25 i 26 de desembre.