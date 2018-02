Torna al Sónar l'experiència DESPACIO

El Sónar ha anunciat aquest dimarts els 50 últims artistes que completen el cartell del 25è aniversari del festival. Per exemple, hi torna DESPACIO, l'experiència de club dins el Sónar de Dia amb James Murphy (LCD Soundsystem) i els germans David i Stephen Dewaele (2manydjs) treballant com a 'sound system' immersiu d'altíssima fidelitat en tres sessions sis hores, punxats, únicament, amb vinils. Alva Noto & Ryuichi Sakamoto protagonitzaran el tancament del festival amb l'estrena del seu nou espectacle de piano, electrònica i arts visuals el diumenge 17 de juny al Teatre Grec. De fet, el del Sónar 2018 serà un dels tres únics concerts que realitzaran al món enguany.

Els artistes internacionals

També s'incorporen destacats artistes internacionals, entre els quals Demdike Stare, que farà un xou juntament amb l'artista visual Michael England. Yaeji, l'emergent DJ, cantant i productora d'origen coreà, també hi serà present en aquesta edició del Sònar, igual que la productora de Los Angeles TOKiMONSTA, l'artista de 'black music' IAMDDB, el noruec Jenny Hval i el napolità Liberato.

També destaquen els DJ Objekt, Young Marco i Call Super; el tàndem format per Miss Kittin, diva del 'clubbing' internacional, i Kim Ann Foxman, figura clau del house i el techno de Nueva York, o els mateixos 2manydjs, que tancaran la jornada diürna del dissabte.

La Red Bull Music Academy tancarà la programació de l'escenari SónarDôme amb la incorporació de Sophie, Rainforest Spiritual Enslavement, i la banda de Malàisia The Venopian Solitude entre d'altres.

L'escena estatal

El Sónar 2018 també aposta per donar espai a l'escena estatal amb les actuacions del productor Alizzz, una de les figures més internacionals. Pina i Gnomalab presentaran el seu nou treball amb un marcat caràcter industrial, mentre que Olde Gods presentarà l'àlbum 'Gitanes'. Steve Lean, productor clau del nou so urbà i el 'trap' a l'Estat espanyol també hi serà present, a més de Lory Money i la DJ Alicia Carrera.

El Sónar 2018, que tindrà lloc els dies 14, 15 i 16 de juny, comptarà amb més de 140 actuacions repartides per nou escenaris de Sónar de Dia i Sónar de Nit, entre les quals destaquen les de Gorillaz, LCD Soundsystem, Thom Yorke, Diplo, Richie Hawtin CLOSE, Laurent Garnier, Cornelius, Rosalía, Modeselektor, Olafur Árnalds, Kode9, Bonobo, Niño de Elche amb el 'bailaor' Israel Galván, Laurel Halo, John Talabot o Lorenzo Senni.